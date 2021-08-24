العرض الجبار اقوي عروض تقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي على 60 شهر وأسعار ومواصفات السيارة من الداخل

تقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال، تُعد شركة تويوتا من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم والتي تحتوي على العديد من الجنسيات المختلفة ومقرها الأساسي في دولة اليابان وأعلنت الشركة مؤخرا عن انطلاق سيارة تويوتا أفأنزأ 2022 وتسمي السيارة العائلية ومن خلال السطور التالية سنقدم لكم أهم التفاصيل. تقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال تقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال مواصفات سيارة تويوتا أفأنزأ تحتوي السيارة على محرك يعمل بقوة 1500 سي سي،وبها أيضًا محرك رباعي في شكل اسطواني تبلغ سعته واحد ونصف لتر.

تبلغ قوة السيارة إلى 103 حصان بعزم تبلغ قوته 135 نيوتن.

تعمل بسرعة 180 كيلومتر في الساعة الواحدة.

ويصل زمن التسارع بها إلى 13.5 ثانية حيثُ يتراوح بين صفر و 100 كيلومتر.

يمكن ملء خزان الوقود حتى 45 لتر وهذا من أكبر الخزانات التي توجد في السيارات.

يحتوي ناقل الحركة في السيارة على أربع سرعات مختلفة حيثُ يعمل بالطريقة الإلكترونية وهو مصمم على طراز VVT.

بسبب وجود طراز VVT فان استهلاك الوقود في السيارة يكون موفر جدًا كما يتمتع أصحاب سيارة أفأنزأ بصوت هادئ لها بعكس باقي السيارات.

يكون موفر جدًا كما يتمتع أصحاب سيارة أفأنزأ بصوت هادئ لها بعكس باقي السيارات. تتميز السيارة بوجود مصباحين عند الاكصدام لتجنب حوادث الطرق أثناء وجود شبورة أو خلافة. تقسيط سيارة تويوتا أفأنزأ يُعد سعر السيارة في السوق السعودي حوالي 58.300 ريال ومن خلال شركة عبد اللطيف جميل يمكنك الحصول على السيارة تقسيط سيارة تويوتا أفأنزأ مقابل قسط شهري 600 ريال على فترة خمس سنوات ما يعادل 60 شهر. تحسب قيمة السيارة مع مراعاة إضافة الضريبة وتكون بمعدل 15% ما يعادل 10.003 ريال وسعر السيارة غير مضاف إليه مصاريف الإصدار الخاص بها. عيوب سيارة تويوتا أفأنزأ يشتكي الكثير من ضعف المحرك الخاص بها بسبب وزن السيارة مما يؤثر على عزم الموتور الخاص بها.

لا تحتوي إمكانية عزل الأصوات المحيطة بها وهذا أكثر ما يعاني منه أصحاب سيارة أفأنزأ.

لا تحتوي على شاشة عرض وسطية.

على الرغم من أن السيارة تعتبر من أهم وأفضل السيارات المناسبة للعائلات إلا أنها غير منتشرة بشكل كبير وبالتالي يكون من الصعب بيعها.

لا تحتوي على وسائل أمان كافية لأصحابها حيثُ تفتقد عامل مهم وهو الثبات الإلكتروني خاصةً في الطرق الوعرة. عيوب سيارة تويوتا أفأنزأ

تقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال، تُعد شركة تويوتا من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في العالم والتي تحتوي على العديد من الجنسيات المختلفة ومقرها الأساسي في دولة اليابان وأعلنت الشركة مؤخرا عن انطلاق سيارة تويوتا أفأنزأ 2022 وتسمي السيارة العائلية ومن خلال السطور التالية سنقدم لكم أهم التفاصيل. تقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال تقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال مواصفات سيارة تويوتا أفأنزأ تحتوي السيارة على محرك يعمل بقوة 1500 سي سي،وبها أيضًا محرك رباعي في شكل اسطواني تبلغ سعته واحد ونصف لتر.

تبلغ قوة السيارة إلى 103 حصان بعزم تبلغ قوته 135 نيوتن.

تعمل بسرعة 180 كيلومتر في الساعة الواحدة.

ويصل زمن التسارع بها إلى 13.5 ثانية حيثُ يتراوح بين صفر و 100 كيلومتر.

يمكن ملء خزان الوقود حتى 45 لتر وهذا من أكبر الخزانات التي توجد في السيارات.

يحتوي ناقل الحركة في السيارة على أربع سرعات مختلفة حيثُ يعمل بالطريقة الإلكترونية وهو مصمم على طراز VVT.

بسبب وجود طراز VVT فان استهلاك الوقود في السيارة يكون موفر جدًا كما يتمتع أصحاب سيارة أفأنزأ بصوت هادئ لها بعكس باقي السيارات.

يكون موفر جدًا كما يتمتع أصحاب سيارة أفأنزأ بصوت هادئ لها بعكس باقي السيارات. تتميز السيارة بوجود مصباحين عند الاكصدام لتجنب حوادث الطرق أثناء وجود شبورة أو خلافة. تقسيط سيارة تويوتا أفأنزأ يُعد سعر السيارة في السوق السعودي حوالي 58.300 ريال ومن خلال شركة عبد اللطيف جميل يمكنك الحصول على السيارة تقسيط سيارة تويوتا أفأنزأ مقابل قسط شهري 600 ريال على فترة خمس سنوات ما يعادل 60 شهر. تحسب قيمة السيارة مع مراعاة إضافة الضريبة وتكون بمعدل 15% ما يعادل 10.003 ريال وسعر السيارة غير مضاف إليه مصاريف الإصدار الخاص بها. عيوب سيارة تويوتا أفأنزأ يشتكي الكثير من ضعف المحرك الخاص بها بسبب وزن السيارة مما يؤثر على عزم الموتور الخاص بها.

لا تحتوي إمكانية عزل الأصوات المحيطة بها وهذا أكثر ما يعاني منه أصحاب سيارة أفأنزأ.

لا تحتوي على شاشة عرض وسطية.

على الرغم من أن السيارة تعتبر من أهم وأفضل السيارات المناسبة للعائلات إلا أنها غير منتشرة بشكل كبير وبالتالي يكون من الصعب بيعها.

لا تحتوي على وسائل أمان كافية لأصحابها حيثُ تفتقد عامل مهم وهو الثبات الإلكتروني خاصةً في الطرق الوعرة. عيوب سيارة تويوتا أفأنزأ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض الجبار اقوي عروض تقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي على 60 شهر وأسعار ومواصفات السيارة من الداخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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