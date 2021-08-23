جينسيس تكشف عن أول سياراتها الكهربائية الكاملة

كشفت جينسيس المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة عن تصميم السيارة الكهربائية التي تنتجها بالكامل "جي.في60" والتي تعتزم طرحها قبل نهاية العام الجاري، وستكون هذه أول سيارة كهربائية بالكامل تنتجها جينسيس، وتعتمد على نفس المنصة الكهربائية المعيارية العالمية "إي-جي.إم.بي" المستخدمة في السيارة الكهربائية آيونيك 5 من هيونداي وكيه إي.في6 من كيا.

جي.في60 أول سيارة كهربائية بالكامل من جينسيس

وستكون السيارة الكهربائية الجديد من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي إس.يو.في، بعد طرح سيارتين في نفس الفئة وهما جي.في80 وجي.في.70، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية ووكالة يونهاب الكورية، واستخدمت جينسيس – وهي الذراع الفاره ضمن مجموعة هيونداي- في تصميم السيارة جي.في60 نفس أسس تصميمها، والتي تشمل مصابيح إضاءة رباعية في مقدمة السيارة ومصابيح خلفية مماثلة في آخرها وشبكة على شكل الدرع، في حين أن تصميم غطاء المحرك الطويل والارتفاع المنخفض لسقف قمرة السيارة يعطيها شكل السيارة الرياضية الفارهة.

مرايا جانبية رقمية

السيارة مزودة بمرايا جانبية رقمية تعرض صورها أعلى شاشتين موجودتين أمام السائق باستخدام كاميرات مثبتة في الخارج، وقالت الشركة إنها ستعلن عن مدى السيارة جي.في 60 وقوة أدائها وسعرها قبل موعد طرحها في السوق.