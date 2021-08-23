تحديثات جديدة لسيارة انفينيتي QX80 موديل 2022

حصلت انفينيتي QX80 موديل 2022 على تحديثات داخلية متعددة، أهمها نظام ترفيهي عصري جديد مع شاشة لمسية مقاس 12.3 إنش، ويدعم النظام تطبيقات الحديثة والملاحة القياسية في جميع الفئات، كما حصلت السيارة على تحديثات جمالية متعددة للوحة القيادة.

لا جديد في تصميم انفينيتي QX80 2022 الخارجي

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية لا يوجد أي تغييرات في التصميم الخارجي لانفينيتي QX80كما تستمر بمحرك 5.6 لتر 8 سلندر بقوة 400 حصان مع دفع خلفي قياسي أو كلي اختياري وناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.

انفينيتي في أسواق السعودية

يشار هنا إلى أن سيارات انفينيتي Q50 الفاخرة كانت قد وصلت إلى أسواق المملكة العربية السعودية بعدة نماذج، وتباع حاليا بـ 3 فئات مختلفة في التجهيزات، أولها فئة لوكس بسعر 173,700 ريال سعودي، ولوكس سينسوري بسعر 185,400 ريال سعودي، والفئة الثالثة ريد سبورت 400 بسعر 229,900 ريال سعودي