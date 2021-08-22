انخفاض سعر تويوتا يارس 2020 هاتشباك بنسبة 19 % أفضل سيارة رياضية بمحرك اقتصادي، من المعروف أن طراز يارس من تويوتا يتوفر منها إصدارين أحدهما سيدان والآخرى فئة الهاتشباك الرياضية. وبما أن الهاتشباك يتم طرح فئة واحدة فقط منها بالسوق لذا فإن تويوتا تقدم من خلالها أروع المواصفات بأقل سعر ممكن، فإذا كنت تبحث عن سيارة عملية إقتصادية بمحرك رياضي ممتاز ذو عمر طويل فإن تلك السيارة هي الخيار الأمثل لك. حيث نقدم لك من خلال موضوعنا تقرير مفصل عن مواصفات يارس هاتشباك 2020 وسعرها الآن في السعودية بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن تخفيض السعر بنسبة تصل إلى 19 % على تويوتا يارس 2020.

سعر ومواصفات تويوتا يارس 2020 هاتشباك

تتنافس يارس هاتشباك 2020 ذات المُحرك الاقتصادي مع عدد من الطرازات المعروفة مثل هيونداي أكسنت، كيا ريو، مازدا 2، هوندا سيتي، نيسان صني وكيا سيراتو. وهي تأتي بمحرك سعة 1500 سي سي بنظام دفع أمامي يعطي قوة 105 حصان، إضافة إلى قير أوتوماتيكي بتقنية CVT وجنوط ألومنيوم مقاس 15 إنش، مع صرفية وقود ممتازة ومواصفات رياضية من الطراز الأول. وقد تم تخفيض سعر سيارة تويوتا يارس 2020 هاتشباك إلى 55 ألف و200 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 67 ألف و 500 ريال، وذلك ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين بالرياض.

تتميز السيارة بليد علوي وسفلي وشبك أمامي ضخم باللون الأسود مع إضاءة أمامية LED، بالاضافة أيضاً إلى كشافات ضباب ونور عالي ومنخفض هالوجين بإطار أحمر. المرأة الجانبية كهربائية تتميز بخطوط أيضاً باللون الأحمر مع إشارات بشكل مميز، كما تتواجد كذلك أضواء ليد خلفية متصلة على خلفية فئة الهاتشباك من سيارة تويوتا يارس 2020. السيارة بها عدد 2 حساسات خلفية لسيارة مع مساحة للزجاج الخلفي وبروز خفيف للجناح الخلفي، الشنطة كهربائية بمساحة داخلية ممتازة للسيارة اليابانية ذات التجميع التايلاندي يارس 2020.

يارس هاتشباك 2020 الرياضية

بامكانك التحكم في السيارة من خلال الريموت، الداخلية قماش باللون الأسود مع خيوط مميزة باللون الأحمر ومساحة متسعة للمقاعد الأمامية والخلفية. المقابض الداخلية من الكروم والزجاج بالكامل كهربائي مع مرأة كهربائية بها خاصية الطي، مع إضاءة داخلية للسيارة وتطعيمات كروم وفورميك رصاصي على التابلون. بامكانك التحكم في النظام الصوتي والبلوتوث من خلال المقود المكسي بالجلد والخيوط الحمراء، هناك مسجل وسطي ومكيف يدوي بالاضافة إلى فتحات تكييف ومنافذ للشحن والطاقة للمقاعد الخلفية، إلى جانب هاند بريك ومنفذ طاقة وأخر للشحن ومرأة في الشماسات ومرأة داخلية تعتيم في تويوتا يارس موديل 2020 فئة هاتشباك.