مواصفات نيسان باترول 2022 الجديدة من الداخل والخارج وسعر باترول في السعودية

مواصفات نيسان باترول 2022 الجديدة ، دائما تقدم شركة نيسان اليابانية الكثير من الإصدارت القوية والمميزة والكثيرة لسيارتها ، التي تنتشر بشكل كبير في مختلف الأسواق العالمية ، وأسواق المملكة العربية السعودية أيضا كذلك قامت شركة نيسان العالمية بتجهيز جلسة تصوير ، للأصدار الجديد لسيارة نيسان باترول 2022 وبعد أن تم الأنتهاء من ذلك الجلسة التصويرية للسيارة ، أنتشر الكثير من التسريبات للصور الخاصة بالإصدار الجديد وكذلك تسريبات حول مواصفات سيارة نيسان باترول ، من الداخل والخارج كذلك هناك أحاديث متداولة حول موعد نزول السيارة باسواق السعودية حيث يكون خلال هذا الشهر الجاري لعام 2021 ، سوف يتم وصول أصدار باترول 2022 في أسواق الشرق الأوسط أولا وهذا قد تم تحديدة من قبل شركة نيسان منذ أن تم طرح ذلك السيارة ، عزيزي القاريء من خلال قيامك بمتابعة الأسطر القادمة سوف نقوم بعرض نيسان باترول 2022 سعر وجميع مواصفاتها .

تأتي سيارة نيسان باترول 2022 ، بمواصفات مميزة جدا للإصدار الجديد لها حيث يتميز بوجود محرك يصل قوتة ، إلي V8 ثماني الأسطوانات القوية ، كذلك تأتي باترول الجديدة بسعة 5600 سي سي مما يجعلها تستطيع ، أن تنتج قوة تصل إلي 428 حصان تأتي السيارة ببسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وهذه سرعة قصوي لأي سيارة ،حيث تنتقل سرعة السيارة عن طريق العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تكون من 7 سرعات مختلفة ، ما تجعل السيارة قوية جدا تنطلق من نقطة 0 حتى تصل إلى سرعة قدرها 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 6.5 ثانية فقط .

مميزات نيسان باترول 2022 من الداخل

جاءت سيارة باترول 2022 الشكل الجديد بالكثير من المميزات الخارجية والداخليه أهم هذه المميزات :

يوجد في نيسان باترول 2022 مقاعد خلفية بخاصية كهربائية ، لكي يتمكن المستخدم التحكم فيها بسهولة من خلال زر يمكنك من طي تلك المقاعد ، هذه الميزه عند أستخدمها تمكنك من أكتساب مساحة أضافية في حقيبة الأغراض في الخلف . كذلك يوجد في المقاعد اخلفية شاشات ترفية ومعلومات تقدم لك مع وجود سماعات لأسلكية ، لكي تستمع أثناء السفر . تأتي nissan patrol ب عدد 13 سماعة في الداخل يمكنك من خلالهم تجنب الضوضاء الخارجي ، أثناء القيادة عند قيامك بالدخول إلي السيارة . أيضا تتميز السيارة من الداخل بوجود شاشة عرض أمام مقعد القيادة ، 7 بوصة لتساعد من يقوم بالسواقة وتسهل علية الأستخدام. تتميز نيسان باترول الجديدة من الداخل بوجود شاشة عرض تصل إلي 8 بوصة مختصة بالترفية وتقديم المعلومات ، بطريقة سلسة وبسيطة حيث تعمل بمجرد لمسها ، كذلك تتميز هذه الشاشة بإمكانية أتصالها بإاي جهاز خارجي عن طريق وجود خاصية ال wifi .

توجد في أسواق البحرين بسعر يصل إلي 19,000 إلى 39,500 دينار بحريني. يصل سعر سيارة nissan patrol في السوق السعودي أبتدا من 178,490 إلى 625,500 ريال سعودي. لم تعد متوفرة في السوق المصري حتي الأن . نيسان باترول 2022 سعر في سوق عمان من 21,950 إلى 39,500 ريال عماني. تأتي سيارة nisaan patrol في دوله الأمارات بسعر يبدأ من 199,900 إلى 377,000 درهم . حيث يأتي أفضل سعر لسيارة نيسان باترول 2022 ، كان في دولة الكويت حيث وصل سعر السيارة من 20,500 إلى 37,500 دينار كويتي فقط. كذلك أتي سعر سيارة نيسان باترول في السوق القطري ، من 203,000 إلى 335,000 ريال قطري.

سعر نيسان باترول 2022 في السعودية

الأن عزيزي القاريء نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم ، الذي قومنا من خلالها بعرض مواصفات نيسان باترول الجدية ، كذلك عرضنا أسعار السيارة في مختلف الأوسواق العربية نتمني أن نكون قد أفدناكم .