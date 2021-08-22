مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022 الشكل الجديد سعر تويوتا كورولا 2022 في السعودية

تويوتا كورولا كروس 2022 ، وأخيرا أزاحت شركة تويوتا اليابانية الستار عن أحدث سياراتها تويوتا كررورلا 2022 . سيارة suv مع الدفع الرباعي السيارة المفضلة لدي الكثير من الأشخاص. كما تأتي السيارة بتصميم أنيق جدا بمواصفات أمريكية تنافس السيارات الأخري من نفس فئتها السعرية. كذلك تم توفير خيارات الدفع الأمامي أو دفع رباعي بجميع العجلات. مع قوة محرك سعة 2 لتر تبلغ 169 حصان. عبر ناقل الحركة cvt المتغير باستمرار كما تأتي السيارة بمواصفات مميزة لتحقيق أداء ذات جودة عالية. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد وسعر السيارة في المملكة العربية السعودية. فتابعوني لمعرفة التفاصيل . مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022 من الخارج يبلغ طول السيارة 175.6 بوصة .

كما يبلغ أرتفاع السيارة 3.8 بوصة .

تأتي قاعدة عجلات السيارة أصغر بمقدار 2.0 بوصة فقط من راف 4 .

كما يوجد في مقدمة سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 شبكة أمامية سوداء مع إضاءة ليد على جانبي السيارة ولمسات بلون الهيكل .

شبكة أمامية سوداء مع إضاءة ليد على جانبي السيارة ولمسات بلون الهيكل . كما تمت إضافة لمسات سوداء على جسم سيارة toyota corolla cross 2022 لتعطي السيارة مكانة وثقة .

لتعطي السيارة مكانة وثقة . خلف السيارة تأتي مع سبويلر سقف مدمج مع مصابيح خلفية من نوع ليد .

كما يوجد مصابيح ضباب في الشبكة الأمامية السفلية وتصميمات المصابيح الأمامية المختلفة كليا .

تأتي تويوتا كروس كورولا مع مجموعة من العجلات الفولاذية بمقاس 17 بوصة بشكل قياسي . مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022 من الخارج مواصفات تويوتا كورولا 2022 من الداخل يوجد في السيارة فتحة سقف كهربائية ( أختيارية ) .

كما يوجد في تويوتا 2022 خاصية تحكم أوتوماتيكي في المناخ أحادي أو ثنائي المنطقة .

خاصية تحكم أوتوماتيكي في المناخ أحادي أو ثنائي المنطقة . لوحة عدادات تم تغليفها بجلد صناعي .

كما يوجد إضاءة محيطة داخلية .

كذلك تم تخييط وتنجيد مقاعد تويوتا كورولا كروس 2022 بتقنية ( softex ) .

بتقنية ( softex ) . يوجد مقاعد أمامية بمسند أسفل الظهر مع مدفأه .

مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا في 10 أتجاهات مختلفة .

مقاعد سيارة كورولا كروس الخلفية قابلة للطي بنسبة 60/40 بشكل قياسي .

الخلفية قابلة للطي بنسبة 60/40 بشكل قياسي . كما يتوفر في طراز xle مسند ذراع مركزي مع زوج من حاملات الأكواب .

كما يوجد باب خلفي كهربائي اختياري للوصول إلى البضائع الخلفية بشكل أسهل . وسائل الاتصال والترفية في تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد يوجد في سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 شاشة عرض رئيسية للمعلومات والترفية بمقاس 7 بوصة .

شاشة عرض رئيسية للمعلومات والترفية بمقاس 7 بوصة . كما يتوفر شاشة تعمل باللمس متعددة الوسائط بقياس 8 بوصة اختيارية .

تكامل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو. مع وجود بعض الأدوات القياسية الإضافية .

كما يتوفر في سيارة كورولا كروس 2022 شحن لاسلكي بشكل قياسي وذلك في طرازي le, xle .

شحن لاسلكي بشكل قياسي وذلك في طرازي le, xle . كذلك يوجد عدد 2 منفذ شحن usb لمقاعد السيارة الخلفية .

يوجد نظام صوت jbl رائع جدا مكون من تسعة مكبرات صوت اختياري . مواصفات تويوتا كورولا 2022 من الداخلوسائل الاتصال والترفية في تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد وسائل الأمان والسلامة ومساعدة السائق في تويوتا كورولا 2022 الفرملة التلقائية بشكل قياسي في طراز xle .

كما يتوفر في سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 مراقبة النقطة العمياء .

مراقبة النقطة العمياء . كذلك يوجد نظام تحذير حركة المرور خلف السيارة بشكل قياس وذلك في فئات le, xle .

نظام مساعدة ركن السيارة الأمامي والخلفي مع وجود نظام فرملة تلقائية بشكل قياسي في طراز xle .

كما يوجد في سيارة تويوتا كروس كورولا وسائد حماية هوائية منتشرة في جميع أنحاء السيارة من الداخل لحماية الركاب .

وسائد حماية هوائية منتشرة في جميع أنحاء السيارة من الداخل لحماية الركاب . وجود نظام تحذير قياسي لمغادرة المسار .

مثبت سرعة تكيفي قياسي . مواصفات محرك سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 تأتي السيارة بمحرك سعة 2.0 لتر بقوة 169 حصان. مع عزم دوران 203 نيوتن متر 150( رطل قدم ) .

يقترن محرك تويوتا كورولا كروس 2022 مع ناقل حركة أوتوماتيكي cvt متغير باستمرار. ليرسل الحركة للعجلات الأمامية أو الأربع عجلات .

مع ناقل حركة أوتوماتيكي cvt متغير باستمرار. ليرسل الحركة للعجلات الأمامية أو الأربع عجلات . الدفع في العجلات الأمامية يأتي بشكل قياسي. ولكن الدفع الرباعي سيكون متاح بشكل اختياري .

من ضمن مواصفات كورولا كروس 2022 المميزة هي قدرة سحي تصل إلى 1500 رطل . سعر تويوتا كورولا 2022 سعر السيارة في السعودية هو 94.500 ريال سعودي .

كما يبلغ سعر تويوتا كورولا كروس 2022 في الإمارات 92.200 درهم إماراتي .

في الإمارات 92.200 درهم إماراتي . سعر تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد في قطر 92.300 ريال قطري .

في قطر 92.300 ريال قطري . كذلك يبلغ سعر السيارة في الكويت نحو 7.700 دينار كويتي .

سعر تويوتا كورولا كروس 2022 في مصر هو 393.100 جنيه مصري . وسائل الأمان والسلامة ومساعدة السائق في تويوتا كورولا 2022مواصفات محرك سيارة تويوتا كورولا كروس 2022سعر تويوتا كورولا 2022 الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022 الشكل الجديد سعر تويوتا كورولا 2022 في السعودية .

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