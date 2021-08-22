فيديو Lincoln تطرح أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامة

كشفت Lincoln المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة تحت علامة فورد الأمريكية، كشفت عن سيارة Navigator الجديدة التي صنفت من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي وأكثرها فخامة هذا العام.

Navigator 2022 أفخم سيارات الدفع الرباعي

وصممت Navigator 2022 لتمنح ركابها كل ما يلزم من عناصر الرفاهية والراحة، إذ جهزت بأنظمة تعليق خاصة قادرة على امتصاص الصدمات، وزودت هياكلها بسقوف بانورامية كبيرة، وحصلت المقاعد على أنظمة تدليك وأنظمة تدفئة وتبريد.

فخامة سيارة لينكولن الجديدة

سيارة لينكولنNavigator الجديدة، حملت معها العديد من ملامح الفخامة والتميز من الداخل، إذ تزينت عناصرها بالخشب والجلد الفاخر، وزودت واجهة القيادة بشاشة لمسية متطورة بمقاس 13 بوصة، كما حصل ركاب الصف الثاني من المقاعد على شاشة لمسية إضافية للتحكم بتقنيات السيارة.

أنظمة الأمان في سيارة Navigator 2022

الشركة أضافت إلى السيارة منظومات أمان متطورة تعتمد على الكاميرات و12 حساسا للمسافات، ومنظومة للحفاظ على المسار على الطرقات، ونظام فرملة آلي، ونظام النقطة العمياء، كما جهزت بحساسات للضوء والمطر وحساسات لضبط معدل إنارة المصابيح.

وستطرح المركبة وفقا لوكالة روسيا اليوم، بمحركات بست أسطوانات بسعة 3.5 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 446حصانا.