يمكنك الآن الحصول على سيارة أي موديل من موديلات BMW مع تقسيط بنك بوبيان Boubyan Bank دون أن تدفع أي فوائد. أي ستحصل على تمويل صفر المائة أرباح. وسنتطرق الآن لنتعرف على العروض الموجودة في هذا التمويل.

تقسيط سيارات بي ام دبليو مع بنك بوبيان في الكويت بدون فوائد

حوّل راتبك الآن وإمتلك BMW مع تمويل بـ 0% أرباح. وعليك أن تعلم أنه يسري العرض فقط للعملاء اللذين تم تحويل رواتبهم بدايةً من 1/5/2021 ولغاية 31/8/2021. كما أنه كفالة 5 سنوات. بالإضافة إلى ما سبق صيانة مجانية 5 سنوات. كذلك تسجيل مرور وتأمين ضد الغير مجاناً. علاوة على كل ما سبق خدمة المساعدة على الطريق 24/7 مجاناً.

ما هي الموديلات من سيارات بي ام دبليو التي يمكن تقسيطها من بنك بوبيان في الكويت؟

اعلم عزيزي القاريء أن يسري العرض على موديلات مختارة (الفئة الثالثة، الفئة الثانية، X4، X1، X6، X5، الفئة السابعة). كما أن مدة التمويل 5 سنوات. كذلك سيتم تطبيق الشروط والاحكام.

لابد أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل 18 عاماً.

كذلك لابد من حضور وتوقيع الوصي القانوني إذا كان عمر العميل أقل من 21 عاماً.

علاوة على ما سبق لابد أن يكون الحد الأدنى لصافي دخل العميل 500 د.ك.

الشروط تقسيط سيارات بي ام دبليو مع بنك بوبيان في الكويت بدون فوائدما هي الوثائق المطلوبة عند تقسيط السيارات من بنك بوبيان ؟

هناك مجموعة من الوثائق التي لابد من أن يوفرها العميل عند تقسيط السيارات من بنك بوبيان وهي كالتالي:

البطاقة المدنية الهوية العسكرية للموظفين العسكريين شهادة راتب لموظفي القطاع العام و الخاص شهادة راتب من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لموظفي القطاع الخاص عرض سعر من المزود كشف حساب لآخر ثلاثة أشهر لغير عملاء بنك بوبيان دفتر تسجيل السيارة لشراء المركبات المستعملة.

ما الهدف من تمويل السيارات في بنك بوبيان ؟

تمويل السيارات في بنك بوبيان له العديد من المزايا. فمزايا حصرية من بنك بوبيان هي نوّفر لك أفضل العروض لشراء سيارتك الجديدة مع تمويل السيارات من بنك بوبيان لتستمتع بالعديد من المزايا الحصرية من أكبر وكالات السيارات.