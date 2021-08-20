سيارات نظيفة ومجددة بأسعار مقبولة بحراج مكة للسيارات المستعملة، ونبدأ تقريرنا اليوم مع سيارة أفالون ليميتد مستعمل 2013 للبيع المستعجل لأعلى سوم، المحرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي بنظام توفير الوقود ECO والجير أوتوماتيك تبترونك بعدد 6 سرعات وممشاها 300 ألف كم، السيارة تتميز بفتحة سقف وإضاءات LED ومثبت سرعة وفرامل مانعة للإنزلاق ABS، بالاضافة إلى حساسات أمامية وخلفية مع إمكانية الدخول الذكي وتشغيل البصمة، السيارة بها رش جهة اليمين مع الكبوت بالاضافة إلى أثار دقات بسيطه في الجنب.

سيارات نظيفة ومجددة حراج مكة

تواجدت اليوم فورد مستعمل كراون فكتوريا‏ سعودي بفتحة سقف موديل 2011 للبيع لأعلى سوم، البودي بلد ماعد الرفرف الخلفي فقط رش خارجي، ممشى السيارة 270 ألف كم والجير أوتوماتيك. توفرت أيضاً هيونداي تراجيت مستعمل العائلية موديل 2006 بسعر 15 ألف ريال فقط، السيارة مفحوصة ومجددة بممشى 0 كم وجير عادي.، كما توفرت هيونداي النترا مستعملة موديل 2012، الجير عادي وممشاها 240 ألف كم، البودي يوجد به بعض الدقات البسيطة والسيارة عليها سوم عشرة آلاف.

توفرت فورد اكسبيديشن مستعمل توكيلات الجزيرة موديل 2014 نظيف جدا بدون دبل، لا يوجد رش بالسيارة نهائيا والبودي وكالة من الصدام الى الصدام، الفحص والاستمارة جديدة والمقاعد مخمل وسعرها 55 ألف ريال قابل للتفاوض. تتميز السيارة بمواصفات رائعة منها وجود حساسات خلفية وإمكانية التحكم من خلال المقود، بالاضافة إلى مثبت سرعة وريموت ومشغل أسطوانات CD ومنافذ USB ــــ AUX وغيرها من المواصفات.

حراج سيارات مستعملة بأسعار مقبولة

توفرت سيارة شيفروليه تاهو مستعمل سعودي فئة LT موديل 2008، اللون أسود مرشوش كامل بدون حوادث والجير أوتوماتيك تم تغييره منذ فترة، ممشى السيارة 230 ألف كم وسعرها 30000 قابل للتفاوض. تتوفر أيضاً تويوتا راف فور مستعمل موديل 2013 فئة الفل الكامل مع فتحة سقف بسعر 60 ألف ريال، الداخلية باللون البيج والمقاعد مخمل أما اللون الخارجي فهو لؤلؤي، السيارة بدي بلد ما عدا باب خلفي ورفرف خلفي رش تجميلي بسبب حكة بسيطة، السيارة مفحوصة ومجددة والجير أوتوماتيك وممشاها 171 ألف كيلومتر قابل للزيادة.