انخفاض سعر تويوتا كامري GLE بريمي 2020 الاقتصادية المميزة لأكثر من 14%، إذا كنت تبحث عن سيارة فخمة ومواصفات رائعة مع سعر مناسب جداً، فإن كامري فئة بريمي 2020 هي الخيار الأنسب لك. فبالإضافة إلى كونها اقتصادية من الطراز الأول فهي تقدم لك الخيار الأفضل من حيث السعر والمواصفات، وبالأخص بعدما انخفض سعر كامري GLE بنسبة تصل إلى حوالي 14%، حيث انضمت السيارة أمس إلى سلسلة التخفيضات المُقامة على موديلات 2020 بمعرض عبد الرحمن عماد الدين الموجود في مدينة الرياض، لذا هيا بنا نتعرف معاً على المواصفات والسعر الجديد لسيارة تويوتا كامري GLE بريمي موديل 2020.

سعر ومواصفات تويوتا كامري GLE موديل 2020

كامري 2020 فئة بريمي تأتي بمحرك اقتصادي وصرفية وقود بتقييم جيد جداً، حيث تمنحك إمكانية المشي مسافة 14.6 كم لكل لتر، الماكينة رباعية الأسطوانات 4 سلندر وسعة المحرك 2.5 لتر أو 2500 سي سي، يولد المحرك في كامري 2020 قوة 178 حصان وناقل للحركة أوتوماتيك من 6 سرعات. وبلغ سعر تويوتا كامري GLE موديل 2020 الآن 106 ألف و950 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 123 ألف و50 ريال.

السيارة بها إضاءات خارجية ومصابيح نهارية LED وكشافات الضباب كذلك LED، كما أن بها عدد 2 حساسات على الصدام الأمامي تركيب مصنع، والمرأة الجانبية الكهربائية تتميز بخط من الكروم به إشارات. مقابض الأبواب مطلية بالكروم مع إمكانية الدخول الزكي لكافة الأبواب في تويوتا كامري بريمي 2020، يوجد بالسيارة فتحة سقف والجنوط مقاس 17 إنش، وبالنسبة للسيارة من الخلف فيتواجد عدد 2 حساسات على الصدام الخلفي مع كاميرا للرؤية الخلفية وجناح خلفي، بالإضافة إلى إضاءة بالكامل LED ومصابيح ضباب.

كامري 2020 فئة بريمي

تتميز السيارة بفتحات تكييف خلفية وستارة خلفية كهربائية مع منفذ طاقة 12 فولت، الداخلية باللون الرمادي الفاتح والداكن وجميع النوافذ تُفتح أوتو لمسة واحدة مع إضاءات داخلية LED باللون الأبيض. مقاعد قماشية مع تخشيب على التابلون ويوجد مسند وسطي للمقاعد الخلفية وعدد 2 حاملات أكواب. في كامري 2020 فئة GLE بريمي يوجد إمكانية التحكم الكهربائي في مقعد السائق، ويمكنك من خلال المقود التحكم في مثبت السرعة والبلوتوث بالإضافة إلى النظام الصوتي. تتميز السيارة أيضاً بعدد 6 سماعات للنظام الصوتي، مع شاشة وسطية مقاس 8 إنش لرؤية الكاميرا الخلفية، مع تكييف بتحكم منفصل بين السائق والراكب، مرأة داخلية تعتيم ومنافذ للشحن والطاقة ، وتشغيل السيارة عن طريق البصمة