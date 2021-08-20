الحق عروض ميتسوبيشي الراجحي تقسيط أقل من 1300 ريال سعودي

يمكنك أن تحصل على العرض الجديد من مصرف الراجحي في عروض سيارة ميتسوبيشي تقسيط السيارات لأقل من 1300 ريال سعودي. وله العديد من المميزات التي يمكنك أن تستفيد بها. خاصة أنك لن تدفع دفعة أولى، وكذلك لن تدفع أي رسوم إدارية ودفعتك الأخيرة يمكن أن تصل إلى أربعين بالمائة، ولكن هناك مجموعة من التفاصيل عليك أن تعرفها أولًا.تأجير السيارات بتحويل الراتب
- دفعة أولى%0.
- بدون رسوم إدارية.
- قسط شهري منخفض.
- الدفعة الأخيرة حتى%40.
- المدة 60 شهر .
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 7.19%
- دفعة أولى تبدأ من%5.
- بدون رسوم ادارية.
- قسط شهري منخفض .
- الدفعة الأخيرة حتى30 %.
- المدة 60 شهر .
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 18.68%..
امثلة :
مثال 1 : تأجير بتحويل راتب
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|5 سنوات
|7.19%
|1,064 ريال
|30,000 ريال
مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|الدفعة الاولى
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|3,750 ريال
|5 سنوات
|8.68%
|1,153 ريال
|22,500 ريال
مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|90,000 ريال
|5 سنوات
|7.19%
|1,277 ريال
|36,000 ريال
• تفضل بزيارة أقرب فرع إليك من فروع مصرف الراجحي او زيارة احدى معارض العيسائي ميتسوبيشي.
الاتصال على الرقم 8001241222.
الشروط والأحكام
تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.
يسري حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.
قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط.
*المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي
بالنسبة معدل النسبة السنوي APR: عليك أن تعلم أن معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاح للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد.
مثال توضيحي:
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل / القرض
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|5 سنوات
|7.19%
|1,064 ريال
|30,000 ريال
* معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق الموضح في الجدول أعلاه، وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل.
الوسوم
يمكنك أن تحصل على العرض الجديد من مصرف الراجحي في عروض سيارة ميتسوبيشي تقسيط السيارات لأقل من 1300 ريال سعودي. وله العديد من المميزات التي يمكنك أن تستفيد بها. خاصة أنك لن تدفع دفعة أولى، وكذلك لن تدفع أي رسوم إدارية ودفعتك الأخيرة يمكن أن تصل إلى أربعين بالمائة، ولكن هناك مجموعة من التفاصيل عليك أن تعرفها أولًا.تأجير السيارات بتحويل الراتب
- دفعة أولى%0.
- بدون رسوم إدارية.
- قسط شهري منخفض.
- الدفعة الأخيرة حتى%40.
- المدة 60 شهر .
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 7.19%
- دفعة أولى تبدأ من%5.
- بدون رسوم ادارية.
- قسط شهري منخفض .
- الدفعة الأخيرة حتى30 %.
- المدة 60 شهر .
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 18.68%..
امثلة :
مثال 1 : تأجير بتحويل راتب
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|5 سنوات
|7.19%
|1,064 ريال
|30,000 ريال
مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|الدفعة الاولى
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|3,750 ريال
|5 سنوات
|8.68%
|1,153 ريال
|22,500 ريال
مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|90,000 ريال
|5 سنوات
|7.19%
|1,277 ريال
|36,000 ريال
• تفضل بزيارة أقرب فرع إليك من فروع مصرف الراجحي او زيارة احدى معارض العيسائي ميتسوبيشي.
الاتصال على الرقم 8001241222.
الشروط والأحكام
تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.
يسري حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.
قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط.
*المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي
بالنسبة معدل النسبة السنوي APR: عليك أن تعلم أن معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاح للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد.
مثال توضيحي:
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل / القرض
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|5 سنوات
|7.19%
|1,064 ريال
|30,000 ريال
* معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق الموضح في الجدول أعلاه، وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل.
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