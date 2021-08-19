أفضل السيارات المستعملة وأرخص الأسعار اليوم في حراج سيارات مكة، والسيارة الأولى في متابعتنا اليوم هي لاندكروزر 2005 GXR بمحرك بنزين وجير أوتوماتيكي، السيارة فئة فل كامل دبل صغير وكبير مع زجاج كهربي وشاشة خلفية وثلاجة وعدد 2 شكمان والسعر 30000. تتوفر كورولا 2015 ممشى 162 ألف كيلو متر سعرها 28 ألف نهائي، البودي به رشوش متفرقة إثر حكات خفيفة وتم تغير صدام خلفي وباب شنطة إثر دقة خفيفة، الماكينة والجير والشاص على الشرط الاستمارة سارية والفحص منتهي.

أفضل السيارات المستعملة حراج مكة

تتوفر شيفروليه سوبربان أوتوماتيك موديل 2015 على السوم، البودي وكالة وتوجد حكة بسيطة مع رش الصدام الأمامي على نظافة، تتميز بشاشة رود ماستر وجنوط 22 وأضواء زينون واطي مع العدسات، السيارة نظيفة مجددة ومفحوصة جاهز للاستخدام مباشرة وممشاها 209 ألف كم. تتوفر تويوتا افانزا مستعمل 2015 بمحرك بنزين 1500 سي سي وجير أوتوماتيكي ممشاها 145 ألف كم، تتميز بزجاج كهرباء وتحكم في المقود مع تشغيل مفتاح Abs، تكييف أمامي وتكييف خلفي ومشغل أسطوانات CD ومنافذ USB-AUX والسعر المطلوب 33 ألف ريال.

تتوفر جنسيس G80 موديل 2016 ممشاها 159 كم بسعر 76 ألف للبيع النقدي فقط، الجير وماكينة والبودي محركات على الشرط مع وجود رش للصدامات فقط، محرك 6 سلندر وجير أوتوماتيك مع إمكانية تبديل سرعات خلف المقود وثلاث وضعيات للقيادة، السيارة بها كثير من المميزات الرائعة فهي تتميز بحساسات خلفية وأمامية، فتحة سقف بانوراما، مانع الانزلاق، كاميرا خلفية، أنوار زينون وأنوار ليد مع مكيف خلفي منفصل، أوتو هولد ومثبت سرعة مع إمكانية الدخول الذكي.

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تتوفر سيارة موستنج ايكوبوست 2016 فئة الفل الكامل بلون فيراني، السيارة اقتصادية جدا بمحرك 4 سلندر تيربو وجير أوتوماتيك وممشاها 162الف كم، تتميز بكاميرا خلفية وشاشة كبيرة تعمل باللمس ومثبت سرعة وإمكانية تسخين وتبريد المقاعد، إلى جانب إمكانية التحكم الكامل من خلال المقود مع اربع أنظمة قيادة ومانع انزلاق وسقف كشف، بالاضافة إلى أنوار ليد وإمكانية الدخول الذكي والتشغيل عن بعد ولمبات داخلية 7 ألوان وكراسي كهرباء، والسعر المطلوب هو 79000 ريال.

تتوفر أيضاً كرايسلر مستعمل C300 اكزاكتيف سعودي وارد المتحدة موديل 2013 فئة الفل الكامل، المحرك 8 سلندر والجير أوتوماتيك ممشاها 199 كم والبودي وكالة، تتميز السيارات بمواصفات رائعة فهي مزودة بشاشة كبيرة وفتحة سقف بانوراما وإمكانية تسخين وتبريد المقاعد مع حساسات أمامية وخلفية، بالاضافة إلى كاميرا خلفية ورادار وغيرها من المميزات والسعر المطلوب 55 ألف ريال فقط.