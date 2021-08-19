تخفيض هائل 18 % على تويوتا يارس 2021 ستاندر الإقتصادية السياحية مع السعر الجديد

تخفيض هائل % 18على تويوتا يارس 2021 ستاندر الإقتصادية السياحية تعرف على المواصفات والسعر الجديد، نقدم لكم اليوم الصناعة اليابانية الأضخم من تويوتا وخاصة يارس المميزة، بعد التحديثات الأخيرة التي حصلت عليها السيارة لعام 2021، حيث حصلت السيارة على فيس لفت بسيط في الواجهة الأمامية، نتناول جميع المواصفات تفصيلاً للسيارة صاحبة التخفيض المذهل، تخفيض هائل % 18على تويوتا يارس 2021 ستاندر الإقتصادية السياحية تعرف على المواصفات والسعر الجديد.

تخفيض هائل % 18 على تويوتا يارس 2021

من المعروف أن تويوتا يارس تتنافس مع السيارتان هيونداي اكسنت و كيا ريو، واليوم نقدم لكم خصم هائل على سيارة تويوتا يارس 2021 ستاندر الاقتصادية، وذلك ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات في الرياض، حيث أصبحت تتوفر بسعر 47 ألف و 150 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 57 ألف ريال بخصم يصل إلى 18 %، محرك السيارة السيدان 4 سلندر 1400 سي سي، قوة 102 حصان والعزم 120 نيوتن متر، قير CVT ونظام الدفع امامي.

مواصفات يارس 2021 ستاندر

التغييرات الجديدة التي اصطحبها الموديل الجديد 2021 تنحصر في الوجهة الأمامية، مع شبك أمامي ضخم باللون الأسود وشكل رياضي أسفل الصدام الأمامي، إضاءات بالكامل هالوجين وجنوط حديد مقاس 14 انش، تتميز سيارة تويوتا يارس 2021 ستاندر الإقتصادية بحساسات خلفية، مع ريموت للفتح والغلق وفتح الشنطة المتسعة جداً من الداخل، وتقييم استهلاك الوقود كل لتر بنزين يمشيك مسافة 20 كيلو متر، التقييم ممتاز بلس و البنزين فئة 91، وهذا ما جعلها أحد أكثر السيارات الإقتصادية المُفضلة لدى عشاق التوفير.

داخلية يارس 2021 ستاندر

تتميز السيارة بداخلية مزيج بين البيج والأسود ومراتب مخمل، التحكم في مقاعد السائق والراكب يدوي وهاند بريك يدوي، منفذ 12 فولت واخر USB، المسجل والمكيف مصنوع من البيانو بلاك، حاملات اكواب عدد 2 مع درج وأدوات السلامة، إير باجات مع إضاءة داخلية للسقف هالوجين، مانع للإنزلاق بالإضافة إلى بلوتوث ومرأة داخلية تعتيم، وتتميز الفئة الأعلى الفل كامل عن هذه الشاشة بشاشة وسطية مع كاميرا خلفية، بالإضافة إلى جنوط كروم مكحلة فقط ولكن بإختلاف كبير في السعر، تخفيض هائل %18 على تويوتا يارس 2021 ستاندر الإقتصادية السياحية تعرف على المواصفات والسعر الجديد.