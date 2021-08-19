أسعار تويوتا لاندكروزر 2022 السعودية والإمارات بجميع فئاتها الفاخرة

أسعار تويوتا لاندكروزر 2022 ، لقد أعلنت وأصدرت بشكل رسمي الشركة اليابانية لتصنيع السيارات الفاخرة ذات الدفع الرباعي تويوتا. أحدث إصدارتها من لاند كروزر 2022. وقد أعلنت الشركة عن فئات هذه السيارة الرياضية الفاخرة التي تسير علي الطرق الوعرة والمستحيلة منذ شهر ونصف. وتم إطلاقها رسميا في أسواق المملكة العربية السعودية منذ حوالي 25 يوما. وكذلك تم إطلاقها في أسواق الإمارات العربية المتحدة بكل فئات السيارة. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض الأسعار الرسمية بجميع فئاتها في المملكة العربية السعودية. كما أيضا سوف نستعرضها في الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي السطور القليلة القادمة.

أسعار تويوتا لاندكروزر 2022 السعودية

كما نعلم أن شركة تويوتا لا تتوقف علي إصدار وحيد من السيارة الرياضية سنويا. فهي تقوم بفئات وإصدارات كثيرة. حتي يكون للمشتري عدة خيارات يمكن أن يختار بينهم الأنسب بالنسبة للفئة السعرية له حيث يبدأ سعر السيارة الرياضية في السعودية من 262 ألف ريال وينتهي بسعر 404 ألف ريال سعودي.

تويوتا لاند كروزر 2022 3.5T GXR-L2 4WD ذات محرك 3.5 لتر مع 6 أسطوانات كما لديها دفع رباعي بنزين حيث وصل سعرها الرسمي شامل الضريبة المضافة في السعودية. بسعر 262.545 ريال سعودي.

3.5T GXR-L2 4WD ذات محرك 3.5 لتر مع 6 أسطوانات كما لديها دفع رباعي بنزين حيث وصل سعرها الرسمي شامل الضريبة المضافة في السعودية. بسعر 262.545 ريال سعودي. Toyota Land Cruiser 2022 price 3.5T GXR-L3 4WD ذات محرك دفع رباعي 3.5 لتر مع 6 أسطوانات بسعر 292.445 ريال سعودي شامل الضريبة.

3.5T GXR-L3 4WD ذات محرك دفع رباعي 3.5 لتر مع 6 أسطوانات بسعر 292.445 ريال سعودي شامل الضريبة. سعر لاندكروزر 2022 عبداللطيف جميل 3.5T GXR-L4 4WD سعة محرك 3.5 لتر مكون من 6 أسطوانات كما لديها نظام دفع رباعي بسعر 304.405 ريال سعودي شامل الضريبة.

3.5T GXR-L4 4WD سعة محرك 3.5 لتر مكون من 6 أسطوانات كما لديها نظام دفع رباعي بسعر 304.405 ريال سعودي شامل الضريبة. سعر لاندكروزر 2022 في السعودية 3.5T VX 4WD بسعر 362.250 ريال سعودي.

3.5T VX 4WD بسعر 362.250 ريال سعودي. Land Cruiser 2022 3.5T VXR 4WD بسعة محرك 3.5 ريال مكون من 6 أسطوانات بسعر 404.570 ريال سعودي.

أسعار تويوتا لاندكروزر 2022 في الإمارات 4.0L EXR 4WD سعة محرك 4.0 لتر مكون من 6 أسطوانات ذات دفع رباعي بسعر 222.900 درهم إماراتي شامل الضريبة.

4.0L EXR 4WD سعة محرك 4.0 لتر مكون من 6 أسطوانات ذات دفع رباعي بسعر 222.900 درهم إماراتي شامل الضريبة. Land Cruiser 2022 4.0L GXR 4WD سعة محرك 4.0 لتر. مكون من 6 أسطوانات ذات دفع رباعي بسعر 259,900 درهم إماراتي.

Land Cruiser 2022 4.0L VXR 4WD سعة محرك 4.0 لتر. مكون من 6 أسطوانات كما لديها نظام دفع رباعي 289.900 درهم إماراتي شامل الضريبة.

سعر لاندكروزر 2022 في الإمارات 3.5T EXR 4WD بمحرك 3.5 لتر 3500 سي سي من محرك مكون من 6 أسطوانات كما أيضا لديها نظام الدفع الرباعي بسعر 297.900 ريال سعودي شامل الضريبة.

3.5T EXR 4WD بمحرك 3.5 لتر 3500 سي سي من محرك مكون من 6 أسطوانات كما أيضا لديها نظام الدفع الرباعي بسعر 297.900 ريال سعودي شامل الضريبة. تويوتا لاند كروزر 2022 3.5T GXR 4WD بمحرك 3.5 لتر 3500 سي سي من محرك مكون من 6 أسطوانات كما أيضا لديها نظام الدفع الرباعي 319.900 درهم إماراتي شامل قيمة الضريبة.

أسعار تويوتا لاندكروزر 2022 في الإمارات 3.5T VXR 4WD بنظام الدفع الرباعي بسعر 354.900 درهم إماراتي شامل الضريبة.

سعر لاندكروزر 2022 في الإمارات

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم أسعار تويوتا لاندكروزر 2022 بجميع فئاتها في المملكة العربية السعودية. كما أيضا أستعرضنا سعر جميع فئاتها في الإمارات العربية المتحدة. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.