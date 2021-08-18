حراج السيارات المستعملة موديلات نظيفة ممشى قليل بأسعار رخيصة اليوم، ونبدأ تقريرنا اليوم مباشرة مع سيارة نيسان ماكسيما موديل 2004 طراز 30-GV باللون الفضي، بادي نظيف مرشوش على نظافة وكأنها جديدة بدون حوادث، إير باجات وشاصات السيارة سليمة وبها فتحة سقف، العداد مسجل ممشى يتجاوز 200 ألف كم والقير مانيوال عادي وسعرها 15 ألف ريال. تتوفر سيارة تويوتا يارس موديل 2015 باللون الفضي مع شاشة إضافية، وجهة السيارة مرشوشة رش نظيف بدون حوادث إيرباج وشاص سليم، القير أوتوماتيك والمطلوب للبيع 23 ألف ريال قابل للتفاوض وعداد السيارة مسجل 146 ألف كيلو متر.

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توفرت اليوم كيا ريو مستعمل موديل 2016 باللون الفضي، بها رش على نظافة بالباب الجانبي ناحية السائق بالاضافة إلى الكبوت، نظام الحركة أوتوماتيك وعدادها مسجل 197 ألف كيلو متر وسعرها نهائي 21 ألف ريال. كما توفرت سيارة مازدا 3 موديل 2013 باللون الأبيض، البادي مرشوش كامل على نظافة بدون أي آثار، عدادها مسجل 316 ألف كيلومتر والقير أوتوماتيك وسعرها أيضاً 21 ألف ريال. كما تتوفر سيارة هيونداي النترا مستعمل ستاندر بدون شاشة باللون الأبيض، السيارة بحالة نظيفة عليها جنوط وإضافات نياكل ولم تكن سيارة أجرة، القير أوتوماتيك وقراءة عداد السيارة بلغت 123 ألف كيلو متر وسعرها النهائي 22 ألف ريال.

توفرت تويوتا ميكرو باص ديزل موديل 2013 باللون الأبيض بها رش في أنحاء متفرقة من البادي ولكن بدون حوادث، نظام الحركة مانيوال وقراءة العداد وصلت إلى 400 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 35 ألف ريال. كما توفرت سيارة تويوتا كامري مستعمل GLX موديل 2010 فئة فل كامل باللون الأبيض مع فتحة سقف، بادي وكالة بدون رش إلا في رفرف واحد، القير عادي وقراءة العداد بلغت 325 ألف كيلو متر، السيارة على الفحص وداخليتها نظيفة جداً وسعرها النهائي 25 ألف ريال.

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توفرت لكزس أوتوماتيك فئة ES 250 باللون الرمادي مع رش نظيف على باب السائق والرفرف الأمامي وداخلية باللون البيج، بادي لا بأس به ولوحات مميزة والعداد مسجل ممشى قليل 79 ألف كيلو متر فقط، السيارة عليها سوم 75 ألف ريال ومالك السيارة يطلب 80 ألف ريال. كما تتوفر سيارة كامري GL موديل 2016 فئة ستاندر باللون الأبيض، رش نظيف بدون آثار احتكاك لصدامين فقط وتتميز بشاشة وجنوط وزجاج كهربائي، القير أوتوماتيك وقراءة العداد بلغت 261 ألف كيلو متر وسعرها 45 ألف ريال قابل للتفاوض.