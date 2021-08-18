أفضل عروض تقسيط تويوتا كامري 2021 toyota camry بشكلها الجديد مواصفات ومميزات السيارة

أفضل عروض تقسيط تويوتا كامري 2021 أصبحت سيارة تويوتا كامري 2021 تتنافس بشكل كبير بين الكثير من أنواع السيارات الأخرى، بعد أن تمكنت في أن تحقق نسبة مبيعات كبيرة خلال العام الماضي في كافة أرجاء وأنحاء المملكة العربية السعودية، بعد أن احتلت المرتبة الثانية بعد سيارة هيواندي النترا التي تسبقها في المبيعات بفارق بسيط لا تتعدى 500 وحدة، وقد أثبتت التقارير أن الإقبال كبير للغاية على سيارة كامري بعام 2021 لما تحمله من مزايا متعددة، ويرغب المواطنين في المملكة من التعرف على ما تحمله السيارة من مواصفات، وما هي الشركات والبنوك التي تقوم بتمويل السيارة، وأنظمة السداد المختلفة التي قد أطلقتها شركة عبد اللطيف جميل، فيما يخص عروض تقسيط تويوتا كامري من خلال عبد اللطيف جميل ونحن سوف نتحدث في ذلك اليوم.

جاءت السيارة كامري 2021 بمحرك بسعة 2.5 لتر ورباعي الاسطوانات ومزود بـ16 صمام بقوة 204 حصان، وهذا يجعله قادر على القيام بتوليد عزم دوران أقصى قد يصل 243 نيوتن بالمتر كما أن ذلك المحرك لا يستهلك الكثير من الوقود، لذا يمكن السير لمة لا تتعدى 18 كلم في اللتر الواحد من البنزين، ومزود بناقل حركة أتوماتيك يعمل ب8 سرعات وبه مثبت للسرعة وحساسات لخلفية وبه جنوط حديد قياس 16 إنش، المصابيح الأمامية للسيارة مزودة بإضاءة ليد، كما أن السيارة تدعم العمل بالكاميرا الخلفية، وبها مقاعد للسيارة فخمة، وبها من وسائل الأمان وسائد هوائية وحساسات بالخلفية، وحجم العجل بها 16 والعديد من المزايا التي تجعل السيارة من أهم أنواع السيارات التي يرغب فئة كبيرة من الأشخاص في امتلاكها.

يتم توفير سيارة تويوتا كامري 2021 من خلال عبد اللطيف جميل بسعر 97,100 ريال، ويتم سداد المبلغ على 60 شهر ويتم دفعها على دفعات شهرية بقيمة 900 ريال سعودي بشكل شهري، وعلى أن تكون الدفعة الأولى 59,022 ريال، وتكون الدفعة الأخيرة لتملك السيارة 44,666 ريال وتكون نسبة الفائدة 40% ومعدل النسبة السنوية 22% وتكون مصاريف الإصدار 526 ريال، وقيمة الضريبة المضافة الإجمالية 17,994 ريال بقيمة 15%، على أن يكون إجمالي السعر مع الضريبة 161,643 ريال.