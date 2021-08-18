جاجوار تقدم F-Pace R-Dynamic Black الجديدة

سيارة F-Pace أول سيارة فئة SUVتقدمها جاجوار البريطانية منذ 5 سنوات تقريبا، وفي خلال سعيها لتوسيع تشكيلتها تقدم الشركة النسخة الجديدة السوداء من R-Dynamic.

تتميز سيارة F-Pace R-Dynamic Black بأجزاء سوداء لامعة لأغطية المرايا، والشبكة، وإطار الشبكة، وإطار النوافذ الجانبية، وفتحات التهوية، والستارة الخلفية، والشارات الخلفية، وقضبان السقف، وتأتي بعجلات 20 بوصة مع طلاء أسود لامع، وسقف بانورامي ثابت.

مميزات جديدة في سيارة جاجوار الجديدة

وتتميز R-Dynamic Black في مقصورتها بحواف من قشرة خشب الدردار الفحمي، وأغطية معدنية للدواسات، تأتي بشكل قياسي مع ميزة Premium Cabin Lighting التي تمنح السائق اختيار 30 لونًا للإضاءة.

محركات F-Pace R-Dynamic Black

R-Dynamic Black ستتوافر بعدة محركات منها محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 161 حصانًا، أو 201 حصان، تبلغ سعة المحرك رباعي الأسطوانات الذي يعمل بالغاز 2 لتر ويولد 247 حصانًا، بينما تبلغ قوة المحرك الهجين الإضافي 399 حصانًا. كل منهم لديه دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.