سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بشكلها الجديد سيارة الدفع الرباعي ومميزات ومواصفات السيارة

- 1/2
- 2/2
سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بشكلها الجديد، كشفت شركة تويوتا مؤخرًا عن إصدار النسخة الأخيرة والتي ينتظرها الكثير من سيارة لاندكروزر لعام 2022 بعدد كبير من الفئات والإمكانيات الاستثنائية كما أن سيارة تويوتا لاند كروزر لها شكل مميز ومواصفات عاليه والآن من خلال موقع ثقفني أحدث مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022 وأكثر مميزاتها .مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بشكلها الجديد
أعلنت الشركة بأن سيارة لاندكروزر 2022 بأن الطراز الجديد لهذه السيارة سيكون مختلف كليًا وهو أهم طراز سوف يتم إطلاقه هذا العام في سوق السيارات ومن أهم مواصفات سيارة لاندكروزر:
- يوجد في السيارة من الخارج من الجوانب صُممت بخطوط تتناسب مع جوانب السيارة وصممت المرأيات بنفس لون الهيكل الأساسي
لها مع وضع لمسة باللون الأسود.
- يبلغ سمك عجلات سيارة تويتا لاند كروزر بقياس 20 بوصة بجانب النسخة الرئيسية مع نسخة GR سبورت الرياضية.
- قامت الشركة بتصميم الباب الخلفي من حديد وتغيير موضع المصابيح حيثُ قامت برفعها قليلًا عن الوضع المعتاد.
- أما من داخل السيارة فتتميز بوجود منقي للهواء وضبط زرار التشغيل عن طريق بصمة الإصبع.
- تتبع السيارة في وضع القيادة في النطاق المنخفض الوضع الأوتوماتيكي في الرمال والصخور، بينما يوفر النطاق العالي وضع
وجود القاذورات في الطريق وعند سقوط الأمطار.ما يميز سيارة لاندكروزر 2022 عن باقي السيارات
- تم إعداد سيارة تويتوتا لاند كروزر مع تجهيزها بمجموعة من أنظمة الأمان السريعة التي يستخدمها السائق عند التعرض لأي خطر وتشمل هذه المجموعة:
- عند التعرض لحالة طارئة تقف السيارة تلقائيًا دون أي تدخل من السائق مع مراقبة النقاط الغير واضحة في الطريق.
- تساعد السائق في الحفاظ على المسار الصحيح وعدم الخروج عن هذا المسار.
- ومن أهم المميزات الجديدة التي تم تفعيلها داخل السيارة هو نظام الكشف قبل حدوث أي اصطدام سواءً كان مع سيارات أخرى في نفس
- الاتجاه أو عند وجود عبور مشاة في وضع النهار أو الليل.
- تم إضافة خاصية فرامل لتدعيم سيارة تويوتا لاند كروزر عند ركنها للحفاظ عليها من التصادم الأمامي أو الخلفي وخاصة عند تركها في أماكن الانتظار.
- جعل السيارة أكثر ثبات على الأرض عن طريق تخفيف وزنها وذلك للحفاظ عليها من التعرض للانقلاب
وخاصة في الطرق الغير آمنه.العيوب التي يجب أن يتفاداها مشتري السيارة
- على كل من يريد شراء سيارة لاندكروزر 2022 التأكد من الرغبة الفعلية من شرائها حيث قامت الشركة بإعلان تحذير على كل من يرغب
- بشراء السيارة أنه لن يتم بيعها مرةً أخرى إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ الشراء.
- وقامت أيضًا بإعلان بأنه على كل عميل شراء نسخة واحدة فقط من السيارة وإذا لم يتم الالتزام بهذه الشروط
سوف تقوم الشركة بحرمانة من شراء أي سيارة تطلقها شركة تويوتا.
الوسوم
سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بشكلها الجديد، كشفت شركة تويوتا مؤخرًا عن إصدار النسخة الأخيرة والتي ينتظرها الكثير من سيارة لاندكروزر لعام 2022 بعدد كبير من الفئات والإمكانيات الاستثنائية كما أن سيارة تويوتا لاند كروزر لها شكل مميز ومواصفات عاليه والآن من خلال موقع ثقفني أحدث مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022 وأكثر مميزاتها .مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بشكلها الجديد
أعلنت الشركة بأن سيارة لاندكروزر 2022 بأن الطراز الجديد لهذه السيارة سيكون مختلف كليًا وهو أهم طراز سوف يتم إطلاقه هذا العام في سوق السيارات ومن أهم مواصفات سيارة لاندكروزر:
- يوجد في السيارة من الخارج من الجوانب صُممت بخطوط تتناسب مع جوانب السيارة وصممت المرأيات بنفس لون الهيكل الأساسي
لها مع وضع لمسة باللون الأسود.
- يبلغ سمك عجلات سيارة تويتا لاند كروزر بقياس 20 بوصة بجانب النسخة الرئيسية مع نسخة GR سبورت الرياضية.
- قامت الشركة بتصميم الباب الخلفي من حديد وتغيير موضع المصابيح حيثُ قامت برفعها قليلًا عن الوضع المعتاد.
- أما من داخل السيارة فتتميز بوجود منقي للهواء وضبط زرار التشغيل عن طريق بصمة الإصبع.
- تتبع السيارة في وضع القيادة في النطاق المنخفض الوضع الأوتوماتيكي في الرمال والصخور، بينما يوفر النطاق العالي وضع
وجود القاذورات في الطريق وعند سقوط الأمطار.ما يميز سيارة لاندكروزر 2022 عن باقي السيارات
- تم إعداد سيارة تويتوتا لاند كروزر مع تجهيزها بمجموعة من أنظمة الأمان السريعة التي يستخدمها السائق عند التعرض لأي خطر وتشمل هذه المجموعة:
- عند التعرض لحالة طارئة تقف السيارة تلقائيًا دون أي تدخل من السائق مع مراقبة النقاط الغير واضحة في الطريق.
- تساعد السائق في الحفاظ على المسار الصحيح وعدم الخروج عن هذا المسار.
- ومن أهم المميزات الجديدة التي تم تفعيلها داخل السيارة هو نظام الكشف قبل حدوث أي اصطدام سواءً كان مع سيارات أخرى في نفس
- الاتجاه أو عند وجود عبور مشاة في وضع النهار أو الليل.
- تم إضافة خاصية فرامل لتدعيم سيارة تويوتا لاند كروزر عند ركنها للحفاظ عليها من التصادم الأمامي أو الخلفي وخاصة عند تركها في أماكن الانتظار.
- جعل السيارة أكثر ثبات على الأرض عن طريق تخفيف وزنها وذلك للحفاظ عليها من التعرض للانقلاب
وخاصة في الطرق الغير آمنه.العيوب التي يجب أن يتفاداها مشتري السيارة
- على كل من يريد شراء سيارة لاندكروزر 2022 التأكد من الرغبة الفعلية من شرائها حيث قامت الشركة بإعلان تحذير على كل من يرغب
- بشراء السيارة أنه لن يتم بيعها مرةً أخرى إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ الشراء.
- وقامت أيضًا بإعلان بأنه على كل عميل شراء نسخة واحدة فقط من السيارة وإذا لم يتم الالتزام بهذه الشروط
سوف تقوم الشركة بحرمانة من شراء أي سيارة تطلقها شركة تويوتا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بشكلها الجديد سيارة الدفع الرباعي ومميزات ومواصفات السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.