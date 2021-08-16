سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بشكلها الجديد سيارة الدفع الرباعي ومميزات ومواصفات السيارة

سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بشكلها الجديد، كشفت شركة تويوتا مؤخرًا عن إصدار النسخة الأخيرة والتي ينتظرها الكثير من سيارة لاندكروزر لعام 2022 بعدد كبير من الفئات والإمكانيات الاستثنائية كما أن سيارة تويوتا لاند كروزر لها شكل مميز ومواصفات عاليه والآن من خلال موقع ثقفني أحدث مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022 وأكثر مميزاتها .

مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بشكلها الجديد

أعلنت الشركة بأن سيارة لاندكروزر 2022 بأن الطراز الجديد لهذه السيارة سيكون مختلف كليًا وهو أهم طراز سوف يتم إطلاقه هذا العام في سوق السيارات ومن أهم مواصفات سيارة لاندكروزر:

يوجد في السيارة من الخارج من الجوانب صُممت بخطوط تتناسب مع جوانب السيارة وصممت المرأيات بنفس لون الهيكل الأساسي

لها مع وضع لمسة باللون الأسود.

يبلغ سمك عجلات سيارة تويتا لاند كروزر بقياس 20 بوصة بجانب النسخة الرئيسية مع نسخة GR سبورت الرياضية.

بقياس 20 بوصة بجانب النسخة الرئيسية مع نسخة GR سبورت الرياضية. قامت الشركة بتصميم الباب الخلفي من حديد وتغيير موضع المصابيح حيثُ قامت برفعها قليلًا عن الوضع المعتاد.

أما من داخل السيارة فتتميز بوجود منقي للهواء وضبط زرار التشغيل عن طريق بصمة الإصبع.

تتبع السيارة في وضع القيادة في النطاق المنخفض الوضع الأوتوماتيكي في الرمال والصخور، بينما يوفر النطاق العالي وضع

وجود القاذورات في الطريق وعند سقوط الأمطار.

تم إعداد سيارة تويتوتا لاند كروزر مع تجهيزها بمجموعة من أنظمة الأمان السريعة التي يستخدمها السائق عند التعرض لأي خطر وتشمل هذه المجموعة:

مع تجهيزها بمجموعة من أنظمة الأمان السريعة التي يستخدمها السائق عند التعرض لأي خطر وتشمل هذه المجموعة: عند التعرض لحالة طارئة تقف السيارة تلقائيًا دون أي تدخل من السائق مع مراقبة النقاط الغير واضحة في الطريق.

تساعد السائق في الحفاظ على المسار الصحيح وعدم الخروج عن هذا المسار.

ومن أهم المميزات الجديدة التي تم تفعيلها داخل السيارة هو نظام الكشف قبل حدوث أي اصطدام سواءً كان مع سيارات أخرى في نفس

الاتجاه أو عند وجود عبور مشاة في وضع النهار أو الليل.

تم إضافة خاصية فرامل لتدعيم سيارة تويوتا لاند كروزر عند ركنها للحفاظ عليها من التصادم الأمامي أو الخلفي وخاصة عند تركها في أماكن الانتظار.

عند ركنها للحفاظ عليها من التصادم الأمامي أو الخلفي وخاصة عند تركها في أماكن الانتظار. جعل السيارة أكثر ثبات على الأرض عن طريق تخفيف وزنها وذلك للحفاظ عليها من التعرض للانقلاب

ما يميز سيارة لاندكروزر 2022 عن باقي السيارات

وخاصة في الطرق الغير آمنه.

على كل من يري د شراء سيارة لاندكروزر 2022 التأكد من الرغبة الفعلية من شرائها حيث قامت الشركة بإعلان تحذير على كل من يرغب

التأكد من الرغبة الفعلية من شرائها حيث قامت الشركة بإعلان تحذير على كل من يرغب بشراء السيارة أنه لن يتم بيعها مرةً أخرى إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ الشراء.

وقامت أيضًا بإعلان بأنه على كل عميل شراء نسخة واحدة فقط من السيارة وإذا لم يتم الالتزام بهذه الشروط

العيوب التي يجب أن يتفاداها مشتري السيارة

سوف تقوم الشركة بحرمانة من شراء أي سيارة تطلقها شركة تويوتا.