فيديو فورد تستخدم الروبوتات لاختبار مركباتها وضمان جاهزيتها

يشهد مختبر الطقس المتطور التابع لشركة فورد نشاطاً غير مسبوقاً، حيث يستخدمه المهندسون لمحاكاة مجموعة واسعة من الظروف والعوامل القاسية تحت سقف واحد ليتسنى لهم اختبار المركبات بسلاسة دون معوقات السفر الذي تتطلبه الاختبارات على أرض الواقع. وتتميز اختبارات المحاكاة بقدرتها على محاكاة الواقع إلى حد كبير لدرجة أن سائقي مركبات الاختبار الأكثر خبرة وتمرساً قد يصابون بالتعب والإرهاق عند تنفيذها، لاسيما أثناء اختبارات القيادة على المرتفعات، وذلك وفقا لبيان صحفي رسمي من شركة فورد.

شيلبي ومايلز روبوتات اختبار في شركة فورد

وتستخدم فورد حاليا اثنين من الروبوتات (شيلبي ومايلز) كسائقين لسيارات الاختبارات لتخفيف ضغوطات الاختبارات الصعبة، لاسيما اختبار القيادة على المرتفعات الشاهقة والذي قد يتطلب تنفيذه تكرار الاختبار بشكل مطابق عدة مرات. قال فرانك سيليج، مشرف اختبار نفق الرياح لدى فورد أوروبا: "يأتي السائقان الجديدان بمثابة إضافة مذهلة للفريق، حيث يمكنهما إجراء اختبارات التحمل القاسية على ارتفاعات عالية وفي درجات حرارة عالية. وبمجرد وضع الروبوت في مقعد السائق، يمكننا البدء بإجراء الاختبارات طوال الليل دون القلق من شعوره بالتعب أو الجوع".

آلية العمل في المختبر

يقع مختبر الطقس المتطور التابع لشركة فورد في مدينة كولونيا بألمانيا، ويهدف إلى ضمان تمكين السائقين من الاعتماد على مركبات تتحمل ظروفاً جوية قاسية مثل درجات الحرارة المرتفعة في الصحراء الكبرى أو درجات الحرارة المتجمدة في سيبيريا أو عند القيادة في المناطق المرتفعة فوق أعلى قمم جبال الألب. وبالنسبة لسائقي سيارات الاختبار التقليديين، يتطلب اختبار نفق الرياح العديد من بروتوكولات السلامة، خاصة عند محاكاة القيادة على ارتفاعات شاهقة، ومنها وجود عبوات الأوكسجين والمعدات الطبية والمسعف الميداني، إضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة السائق الصحية.

قدرة مذهلة للروبوت