فرصة رائعة لمتوسطي الدخل|| تويوتا لاند كروزر تقسيط على 60 شهر بـ900 ريال شهريا قسط بسعر الكاش

تويوتا لاند كروزر تقسيط على 60 شهر بـ900 ريال شهدت محركات جوجل إقبال كبير للبحث عن سيارات تويوتا اليابانية، بالتزامن مع الإعلان عن الإصدار الجديد المتميز لسيارة لاند كروز الجديد، التي برغب في امتلاكها الملايين من المواطنين كما أنه متوفرة بعدة طرق منها الدفع نقداً أو من خلال التقسيط المريح عن طريق التعامل مع شركة عبد اللطيف الجميل من أجل تحقيق حلم الحصول على السيارة، بعد أن نالت السيارة على نسبة كبيرة من المبيعات في كافة انحاء الوطن العربي والكثير من دول الخليج بطريقة، منذ ان تم إصدار أول فئة لها، حتى أن تظهر تويوتا لاند منذ عام 1951 التي انتشرت بشكل كبير في الكثير من أسواق بيع السيارات الكبيرة في الشرق الأوسط، وتحمل السيارة الكثير من المواصفات القياسية بثوابها الجديد، ونحن اليوم سوف نوفر لكم كل ما يخص طرق التقسيط المتبعة لسيارة لاند كروز من قبل شركة عبد اللطيف جميل. تويوتا لاند كروزر تقسيط على 60 شهر بـ900 ريال مواصفات سيارات لاند كروز تحمل سيارة تويوتا لاند كروز تصميمات متنوعة ومختلفة وقوية عن باقي أنواع السيارات الأخرى والعروض المتميزة.

تصميمات متنوعة ومختلفة وقوية عن باقي أنواع السيارات الأخرى والعروض المتميزة. حيث أن قوة السيارة قد تصل إلى 385 نيوتن.

السيارة بها 8 مقاعد وجميعهم مصنوعين من خامة الجلد الطبيعي النقي، كما أنها مزودة من الداخل بأجهزة مكبرة للصوت والأبواب الخاصة بها تعمل بالكهرباء.

يوجد بالسيارة جميع وسائل الأمان التي تساعد في حماية السائقين.

يوجد بها وسائد هوائية معروفة تحميك من لتعرض للصدمات.

التصميم الداخلي والخارجي للسيارة يتسم بالكثير من المواصفات التي تبهر بها الجميع.

وتمنح المقيم بها جو هادئ ودافئ ومناسبة للغاية للعائلات. أبرز عروض تقسيط سيارة لاند كروز عبد اللطيف جميل كل هذه المواصفات موجودة في سيارة تويوتا لاند كروز المتوفرة في شركة عبد اللطيف جميل بسعر 180,300 ريال.

المتوفرة في شركة عبد اللطيف جميل بسعر 180,300 ريال. وعلى أن يتم سدادها لمدة 60 شهر على أن يتم دفع 900 ريال سعودي، الدفعة الأولى للسيارة تكون 141,505 ريال.

على أن تكون الدفعة الأخيرة للتملك 82,938 ريال بنسبة 40%، وعلى أن تكون النسبة السنوية بمعدل 24%.

والمصاريف الإدارية الخاصة بالسيارة 658 ريال، وعلى أن تكون الضريبة المضافة 33,364 ريال.

على أن تكون بنسبة 15% ويكون السعر الإجمالي ومضاف له الضريبة 285,420 ريال. الوسوم

تويوتا لاند كروزر تقسيط على 60 شهر بـ900 ريال شهدت محركات جوجل إقبال كبير للبحث عن سيارات تويوتا اليابانية، بالتزامن مع الإعلان عن الإصدار الجديد المتميز لسيارة لاند كروز الجديد، التي برغب في امتلاكها الملايين من المواطنين كما أنه متوفرة بعدة طرق منها الدفع نقداً أو من خلال التقسيط المريح عن طريق التعامل مع شركة عبد اللطيف الجميل من أجل تحقيق حلم الحصول على السيارة، بعد أن نالت السيارة على نسبة كبيرة من المبيعات في كافة انحاء الوطن العربي والكثير من دول الخليج بطريقة، منذ ان تم إصدار أول فئة لها، حتى أن تظهر تويوتا لاند منذ عام 1951 التي انتشرت بشكل كبير في الكثير من أسواق بيع السيارات الكبيرة في الشرق الأوسط، وتحمل السيارة الكثير من المواصفات القياسية بثوابها الجديد، ونحن اليوم سوف نوفر لكم كل ما يخص طرق التقسيط المتبعة لسيارة لاند كروز من قبل شركة عبد اللطيف جميل. تويوتا لاند كروزر تقسيط على 60 شهر بـ900 ريال مواصفات سيارات لاند كروز تحمل سيارة تويوتا لاند كروز تصميمات متنوعة ومختلفة وقوية عن باقي أنواع السيارات الأخرى والعروض المتميزة.

تصميمات متنوعة ومختلفة وقوية عن باقي أنواع السيارات الأخرى والعروض المتميزة. حيث أن قوة السيارة قد تصل إلى 385 نيوتن.

السيارة بها 8 مقاعد وجميعهم مصنوعين من خامة الجلد الطبيعي النقي، كما أنها مزودة من الداخل بأجهزة مكبرة للصوت والأبواب الخاصة بها تعمل بالكهرباء.

يوجد بالسيارة جميع وسائل الأمان التي تساعد في حماية السائقين.

يوجد بها وسائد هوائية معروفة تحميك من لتعرض للصدمات.

التصميم الداخلي والخارجي للسيارة يتسم بالكثير من المواصفات التي تبهر بها الجميع.

وتمنح المقيم بها جو هادئ ودافئ ومناسبة للغاية للعائلات. أبرز عروض تقسيط سيارة لاند كروز عبد اللطيف جميل كل هذه المواصفات موجودة في سيارة تويوتا لاند كروز المتوفرة في شركة عبد اللطيف جميل بسعر 180,300 ريال.

المتوفرة في شركة عبد اللطيف جميل بسعر 180,300 ريال. وعلى أن يتم سدادها لمدة 60 شهر على أن يتم دفع 900 ريال سعودي، الدفعة الأولى للسيارة تكون 141,505 ريال.

على أن تكون الدفعة الأخيرة للتملك 82,938 ريال بنسبة 40%، وعلى أن تكون النسبة السنوية بمعدل 24%.

والمصاريف الإدارية الخاصة بالسيارة 658 ريال، وعلى أن تكون الضريبة المضافة 33,364 ريال.

على أن تكون بنسبة 15% ويكون السعر الإجمالي ومضاف له الضريبة 285,420 ريال.

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