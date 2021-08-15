هيونداي وتويوتا مستعمل حديث ممشى قليل بأرخص الأسعار في حراج السيارات بجدة، تتوفر اليوم عدد من المركبات الرائعة بممشى قليل وسعر جيد مقارنة بالموديلات المتواجدة، ونبدأ تقريرنا لهذا اليوم مع نيسان باث فيندر موديل 2010 باللون الأبيض، السيارة مُجهزة تجهيز بري للمناطق الوعرة مع تانك مياه وشاشة إضافية، بادي نظيف جداً مع رش الرفرف الأمامي فقط، العداد مسجل ممشى 191 ألف كيلومتر بقير أوتوماتيك ومطلوب فيها 20000 ريال. تتوفر سيارة نيسان تيدا موديل 2006 باللون الفضي، السيارة نظيفة رش نظيف مع شاشة إضافية إير باجات وشاصات سليمة، ممشاها 181 ألف كيلو متر بقير عادي ووصل سومها إلى 11 ألف ريال ومطلوب 12500 ريال.

سيارات تويوتا مستعملة حراج جدة

توفرت اليوم مركبتين تويوتا كامري موديل حديث الأولى فل كامل GLX موديل 2011 باللون الأبيض، السيارة بها رش نظيف ومزودة بفتحة سقف، العداد مسجل ممشى 152 ألف كيلو متر بقير أوتوماتيك وبلغ سومها 19 ألف و300 ريال. الكامري الأخرى موديل 2017 بدون فتحة سقف باللون الفضي، السيارة بها رش رفرفين وصدام فقط بحالة نظيفة بدون حوادث والبادي نظيف على الفحص، ممشاها 100 ألف كيلو متر بقير أوتوماتيك وبلغ أعلى سوم للسيارة 40 ألف ريال.

استكمالاً لسلسلة موديلات تويوتا المتواجدة اليوم بالحراج توفرت يارس مستعمل بيضاء موديل 2016، السيارة نص فل بزجاج كهربائي وممشاها 240 ألف كيلو متر بقير أوتوماتيك ومطلوب فيها 24 ألف ريال. توفرت أيضاً تويوتا كورولا فئة ستاندر GLI موديل 2018 باللون الفضي، السيارة بدون رش ماعدا رفرف واحد أمامي، العداد مسجل ممشى 184 ألف كيلو متر بقير أوتوماتيك، الماكينة 1600 سي سي وسعرها 39 ألف ريال.

أحدث موديلات سيارات مستعملة

تتوفر تويوتا أفالون XL ستاندر موديل 2019 بدون فتحة سقف باللون الأبيض، السيارة ماكينة 6 سلندر وبها رش حزام على نظافة بدون حوادث مع داخلية مخمل، عدادها مسجل ممشى 200 ألف كيلومتر بقير أوتوماتيك والسعر40 ألف ريال. تتوفر سيارة هيونداي ازيرا فل كامل موديل 2012 باللون الأبيض مع فتحة سقف بانوراما، السيارة نظيفة على الشرط بدون رش ممشاها 191 كيلو متر بقير أوتوماتيك ووصل سومها إلى 30 ألف ريال. السيارة الأخيرة في تقريرنا اليوم هي كورولا XLI مستعمل موديل 2020 فئة ستاندر باللون الأبيض، الزجاج كهرباء والماكينة 1600 سي سي ووصل أعلى سوم إلى 43 ألف ريال، القير أوتوماتيك ممشاها 85 ألف كيلو متر فقط.