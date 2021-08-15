أحدث مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر الحديثة 2022 وأسعار ومميزات سيارة لاند كروزر بشكلها الجديد

أحدث مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر الحديثة 2022 ، تعمل شركة تويوتا اليابانية في الحفاظ على هيكل السيارة التي صممته مُنذ سنوات مضت باعتباره المصدر الأساسي لحماية السيارة والحفاظ على جوهرها وسوف نقدم لكم المعلومات الكافية عن لاندكروزر 2022.

أحدث مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر الحديثة

قد يبحث الكثير من السعودين عن أحدث مواصفات سيارة لاندكروزر الحديثة والآن من خلال موقعنا سوف نقدم لكم أحدث مواصفات السيارة وأسعرها .

يحتوي محرك سيارة تويوتا لاندكروزر على التيربو المزدوج وهو محرك V6 والذي يضمن بنزين تصل سعته إلى 3.5 لتر و ديزل سعة 3.3 لتر حيثُ تم تصميمها لتكون ذات أداء أقوى من أي فئة أخرى وقيادة أكثر تفوق من الفئات ذات المحرك V8.

على التيربو المزدوج وهو محرك V6 والذي يضمن بنزين تصل سعته إلى 3.5 لتر و ديزل سعة 3.3 لتر حيثُ تم تصميمها لتكون ذات أداء أقوى من أي فئة أخرى وقيادة أكثر تفوق من الفئات ذات المحرك V8. جميع المحركات داخل السيارة ترتبط مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي والذي تصل سرعته إلى 10 سرعات، ويعمل على تقليل استهلاك الوقود وهي أقل ضررا على البيئة.

تأسيس سيارة تويوتا لاندكروزر فئة 2022 بنظام دفع رباعي ووجود ثلاث أنواع من الأقفال التفاضلية.

ويحقق مظهر السيارة الداخلي مستوى جاذبية عالية حيثُ تمتاز بمساحة أكبر لكي يشعر الركاب بها بالراحة والاستقرار.

تمتاز من الداخل بسهولة الأزرار المستخدمة والوصول إليها بشكل سريع عند التعرض لأي خطر أثناء القيادة .

تعمل فئة سيارة لاندكروزر 2022 للحفاظ على الطراز الحالي وأبعاده من جانب الطول والعرض وزوايا القرب والبعد.

مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة 2022

تتميز سيارة تويوتا لاند كروزر بأنها ذات تصميم عصري ومتطور من الخارج ويحتوي على:

بأنها ذات تصميم عصري ومتطور من الخارج ويحتوي على: تحتوي على مصابيح انارة LED من الأمام مربعة الشكل وتتميز بوجود إضاءة في النهار.

تتميز بوجود شبك أمامي عريض له أربع قضبان مصنوعة من الكروم في وضع أفقي توجد بينهم علامة الماركة التجارية تويوتا.

وأن الشكل الأمامي للسيارة صُنعت باللون الأسود مع تصميم فريد وخاص مع نسخة من لاندكروزر GR.

تحتوي فئة لاندكروزر 2022 على زاوية اقتراب تصل إلى 32 درجة عن الفئات السابقة وزاوية الخروج تصل إلى 26.5 درجة .

مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر من الداخل والخارج 2022

تصميم سيارة تويوتا لاندكروزر من الداخل يشمل:

تحتوي السيارة على عجلة قيادة رياضية متعددة الاستخدام وتغلق من الخارج بالجلد ويمكن تعديلها كهربائيًا.

تحتوي على شاشة معلومات 9 بوصة بالإضافة إلى أحدث نظام للمعلومات وشاشة أخرى اختيارية يصل قياسها إلى 12.3 بوصة.

توجد شاشة العرض أمام السائق في الزجاج الأمامي.

تقبل السيارة نظام “أبل كار” وأنظمة الاندرويد والشحن اللاسلكي لجميع الهواتف.

عيوب سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

كما أن شركة تويوتا لاندكروزر بيع السيارات بعد شرائها إلا بعد مرور 12 شهر وذلك لرغبة الشركة في أن تصل السيارة إلى جميع عملائها والاستفادة

من جميع الإمكانيات والتقنيات الحديثة بها وخاصة الفئة التي ترغب فعلا في الحصول على السيارة بحجم وإمكانيات لاندكروزر 2022