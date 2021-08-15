مواصفات سيارة نيسان باترول الجديدة 2022 وسعرها تعرف عليها الآن

مواصفات سيارة نيسان باترول الجديدة ، من المعروف أن عربة نيسان من العربات القوية والتي تتميز بالسلاسة والرقي مع الاحتفاظ بالحداثة والمتانة في نفس الوقت وقد تم إطلاق صور من شركة نيسان للعربة في أثناء جلسة تصوير جديدة وتشير الجلسة أن سيارة باترول 2022 سوف يتم الكشف عنها رسمياً في الشهر الجاري وستصل سيارات نيسان باترول أولا نحو أسواق الشرق الأوسط وفي تلك المقالة عزيزي القارئ سنستعرض مواصفات سيارة نيسان باترول الجديدة وسعرها في المملكة العربية السعودية فتابعونا في باقي المقالة. مواصفات سيارة نيسان باترول الجديدة مواصفات سيارة نيسان باترول الجديدة السيارة ستأتي بمواصفات جديدة كلياً مثل: المحرك الجديد للسيارة فهو محرك V8 بسعة 5.6 لتر أي 5600 سي سي

ويتميز بأنه بقوة 456 حصان أي انه ينتج قوة اكبر بحوالي 28 حصان من عربة نيسان باترول 2021

يتميز المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب7 سرعات

يوجد به نظام الدفع الرباعي ويتميز بقوة عزم دوران 560 نيوتن لكل متر. سيارة نيسان باترول 2022 الجديدة من الداخل تتميز سيارة باترول 2022 بشاشة ترفية ومعلومات بمقاس 8 بوصة وتعمل باللمس

يمكن ان تتصل الشاشة بأجهزة متعددة من خلال نقطة توصيل wifi

يوجد بالسيارة مقاعد خلفية مدمج أمامها شاشات ترفيه ومعلومات مع سماعات رأس كلاسيكية

السيارة تتميز بأن لها 13 سماعة داخلية لكي تخفف بها حدة الضوضاء الخارجية لكي لا تدخل إلى السيارة.

يوجد بالسيارة شاشة أمام كرسي القيادة بمقاس 7 بوصة وذلك لكي يساعد السائق.

بالسيارة مقاعد خلفية كهربائية لكي يمكن التحكم فيها بزر واحد ويمكن ثنيها لزيادة حجم حقيبة الأغراض الخلفية. سيارة nissan patrol من الخارج سيارة نيسان باترول 2022 الجديدة من الداخلسيارة nissan patrol من الخارج تتمتع سيارة نيسان باترول نيسمو 2022 من الخارج بمظهر عدواني أكثر في الطرق ذات التضاريس الوعرة : تتمتع السيارة بلمسات حمراء وعجلات RAYS التي هي مقاس 22 بوصة بإطارات عالية الجودة والأداء لزيادة الأداء على الطريق

تتميز nissan patrol بشبكة كبيرة ويمتد المصد الأمامي لفتحات العجلة التي تتوافق مع الألوان والخطوات الجانبية.

السيارة تتميز بمصد خلفي مماثل للمصد الأمامي وأيضاً تأتي العربة الجديدة كلياً بمصباح جديدة أمامية مثل شكل حرف c.

السيارة تمتاز بمصد خلفي جديد بالكامل وفتحات لخروج العادم (مزدوجة) مثل ميتسوبيشي و لاندكروزر 2022 . نظام الأمان في nissan patrol 2022 نظام الأمان في nissan patrol 2022 تم تحديث نظام التعليق وامتصاص الصدمات في شركة نيسان ومن اهم أنظمة الأمان في السيارة هي: نظام مراقبة ضغط الإطارات الأربع.

نظام مراقبة النقاط العمياء.

بها نظام تنبيه حديث وذكي للسائق

وتتميز السيارة بوجود وسائد هوائية في سقف السيارة

كما ان بها حساسات انقلاب لحماية الركاب بداخل السيارة. سعر سيارة باترول 2022 في المملكة العربية السعودية من المتوقع ان تصل عربة نيسان باترول في المملكة العربية السعودية إلى 187.570 ريال سعودي

في المملكة العربية السعودية إلى 187.570 ريال سعودي كما انه سيصل سعرها العالمي إلى 50 ألف دولار أمريكي سعر سيارة باترول 2022 في المملكة العربية السعودية وفي نهاية مقالتنا نرجو ان تكون مقالتنا عن مواصفات سيارة نيسان باترول الجديدة وسعرها قد نالت إعجابكم ، دمتم سالمين. الوسوم

مواصفات سيارة نيسان باترول الجديدة ، من المعروف أن عربة نيسان من العربات القوية والتي تتميز بالسلاسة والرقي مع الاحتفاظ بالحداثة والمتانة في نفس الوقت وقد تم إطلاق صور من شركة نيسان للعربة في أثناء جلسة تصوير جديدة وتشير الجلسة أن سيارة باترول 2022 سوف يتم الكشف عنها رسمياً في الشهر الجاري وستصل سيارات نيسان باترول أولا نحو أسواق الشرق الأوسط وفي تلك المقالة عزيزي القارئ سنستعرض مواصفات سيارة نيسان باترول الجديدة وسعرها في المملكة العربية السعودية فتابعونا في باقي المقالة. مواصفات سيارة نيسان باترول الجديدة مواصفات سيارة نيسان باترول الجديدة السيارة ستأتي بمواصفات جديدة كلياً مثل: المحرك الجديد للسيارة فهو محرك V8 بسعة 5.6 لتر أي 5600 سي سي

ويتميز بأنه بقوة 456 حصان أي انه ينتج قوة اكبر بحوالي 28 حصان من عربة نيسان باترول 2021

يتميز المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب7 سرعات

يوجد به نظام الدفع الرباعي ويتميز بقوة عزم دوران 560 نيوتن لكل متر. سيارة نيسان باترول 2022 الجديدة من الداخل تتميز سيارة باترول 2022 بشاشة ترفية ومعلومات بمقاس 8 بوصة وتعمل باللمس

يمكن ان تتصل الشاشة بأجهزة متعددة من خلال نقطة توصيل wifi

يوجد بالسيارة مقاعد خلفية مدمج أمامها شاشات ترفيه ومعلومات مع سماعات رأس كلاسيكية

السيارة تتميز بأن لها 13 سماعة داخلية لكي تخفف بها حدة الضوضاء الخارجية لكي لا تدخل إلى السيارة.

يوجد بالسيارة شاشة أمام كرسي القيادة بمقاس 7 بوصة وذلك لكي يساعد السائق.

بالسيارة مقاعد خلفية كهربائية لكي يمكن التحكم فيها بزر واحد ويمكن ثنيها لزيادة حجم حقيبة الأغراض الخلفية. سيارة nissan patrol من الخارج سيارة نيسان باترول 2022 الجديدة من الداخلسيارة nissan patrol من الخارج تتمتع سيارة نيسان باترول نيسمو 2022 من الخارج بمظهر عدواني أكثر في الطرق ذات التضاريس الوعرة : تتمتع السيارة بلمسات حمراء وعجلات RAYS التي هي مقاس 22 بوصة بإطارات عالية الجودة والأداء لزيادة الأداء على الطريق

تتميز nissan patrol بشبكة كبيرة ويمتد المصد الأمامي لفتحات العجلة التي تتوافق مع الألوان والخطوات الجانبية.

السيارة تتميز بمصد خلفي مماثل للمصد الأمامي وأيضاً تأتي العربة الجديدة كلياً بمصباح جديدة أمامية مثل شكل حرف c.

السيارة تمتاز بمصد خلفي جديد بالكامل وفتحات لخروج العادم (مزدوجة) مثل ميتسوبيشي و لاندكروزر 2022 . نظام الأمان في nissan patrol 2022 نظام الأمان في nissan patrol 2022 تم تحديث نظام التعليق وامتصاص الصدمات في شركة نيسان ومن اهم أنظمة الأمان في السيارة هي: نظام مراقبة ضغط الإطارات الأربع.

نظام مراقبة النقاط العمياء.

بها نظام تنبيه حديث وذكي للسائق

وتتميز السيارة بوجود وسائد هوائية في سقف السيارة

كما ان بها حساسات انقلاب لحماية الركاب بداخل السيارة. سعر سيارة باترول 2022 في المملكة العربية السعودية من المتوقع ان تصل عربة نيسان باترول في المملكة العربية السعودية إلى 187.570 ريال سعودي

في المملكة العربية السعودية إلى 187.570 ريال سعودي كما انه سيصل سعرها العالمي إلى 50 ألف دولار أمريكي سعر سيارة باترول 2022 في المملكة العربية السعودية وفي نهاية مقالتنا نرجو ان تكون مقالتنا عن مواصفات سيارة نيسان باترول الجديدة وسعرها قد نالت إعجابكم ، دمتم سالمين.

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