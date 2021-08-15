عروض جبارة من عبد اللطيف جميل عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا  Smart ب 1326 ريال سعودي 2021

عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا Smart ، كما عودتنا شركة عبد اللطيف جميل على عروضها في تقسيط السيارات بجميع أنواعها وبدون كفيل، تقدم عروض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2021 سمارت، والراغبين في شراء السيارة بنظام التقسيط أقل من 3000 ريال سعودي.

يمكن للأسعار أن تتغير إذا تواجد أي عامل يؤثر على العميل كالسجل الائتماني له.

التقسيط كل شهر بدون الضريبة المضافة.

الدفعات الشهرية مختلفة على حسب نوع السيارة.

أقصى دفعة شهرية 5000 ريال سعودي.

آخر دفعة في العقد هي للتملك.

عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا Smartمميزات عروض عبد اللطيف جميل على سيارات هيونداي

تتميز عروض عبد اللطيف جميل على سيارة هيونداي بسعر أقل من 3000 ريال سعودي بدون كفيل، وهي:

لا يوجد مقدم (دفعة أولى).

لا يوجد كفيل.

النظام التقسيط موثق من الهيئة الشرعية في السعودية.

التقسيط على 60 شهرًا.

الدفعة الأولى تدفعها الشركة.

سيارات هيونداي سوناتا Smart داخل عرض عبد اللطيف جميل للتقسيط

إليكم كافة عروض عبد اللطيف لسيارات هيونداي سوناتا Smart بكافة تفاصيل التقسيط

سيارة هيونداي أكسنت سمارت 2021 بسعة 1.4 لتر، بدفعة الشهرية تصل إلى 1.041 ريال سعودي، والتقسيط على 60 شهرًا.

سيارة هيونداي أكسنت 2021 سمارت بلس، بدفعة الشهرية تصل إلى 1.094 ريال سعودي، والتقسيط على 60 شهرًا.

كما أن سيارة هيونداي إلنترا 2021 سمارت، بدفعة شهرية تصل إلى 1.295 ريال سعودي، والتقسيط على 60 شهرًا.

سيارة هيونداي سوناتا 2021 سمارت، بدفعة شهرية 1.326 ريال سعودي، والتقسيط على 60 شهرًا.

سوناتا 2021 سمارت، بدفعة شهرية 1.326 ريال سعودي، والتقسيط على 60 شهرًا. وتعتبر سيارة هيونداي سوناتا 2021 سمارت، بدفعة شهرية تصل إلى 1.810 ريال سعودي، والتقسيط على 60 شهرًا.

سيارة هيونداي سوناتا 2021 سمارت بلس، بدفعة شهرية تصل إلى 1.985 ريال سعودي، والتقسيط على 60 شهرًا.

كما أن سيارة هيونداي كريتا 2021 سمارت بلس، بدفعة شهرية تصل إلى 1.336 ريال سعودي، والتقسيط على 60 شهرًا.

و سيارة هيونداي سنتافي2021 سمارت بسعة 2.5 لتر، آخر سيارة وأعلاهم، الدفعة الشهرية تصل إلى 2.052 ريال سعودي، والتقسيط على 60 شهرًا.

وبهذا نكون قد ذكرنا كل ما يتعلق بتقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2021 Smart 1.326 ريال يمكننا الآن تقسيط السيارة من خلال شركة عبد اللطيف.