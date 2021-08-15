بينينفارينا باتيستا أقوى سيارة إيطالية على الإطلاق

أطلق على سيارة بينينفارينا باتيستا لقب السيارة الأقوى التي يتم تصنيعها في إيطاليا، وتستعد بينينفارينا، لتنافس بها ريماك نيفر ولوتس إيفيجا في السيارات الكهربائية الفاخرة.

مواصفات أقوى سيارة إيطالية

ووفقا لتقارير صحفية ستأتي السيارة الخارقة بأربعة محركات كهربائية تنتج قوة 1900 حصان، وتصل سرعتها القصوى 350 كم/ س، وتوفر بطاريتها مدى يبلغ 500 كيلومتر اعتمادًا على شحنة كاملة، تتمتع اتيستا محدودة الإصدارة – سيتم إنتاج 150 نسخة منها فقط- بتصميم رياضي بمقدمة منخفضة ومؤخرة مرتفعة.

بينينفارينا تنتنج 5 نسخ فقط من باتيستا أنيفيرساريو

وكجزء من مشاركة بانينفارينا في مهرجان Monterey Car Week، ظهرت أيضًا السيارة باتيستا أنيفيرساريو الحصرية بخمس نسخ فقط، وتمييز أنيفيرساريو عن طريق حزمة تصميم Furiosa المخصصة، بطلاء من لونين للاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس بينينفارينا.

شركة بينينفارينا

تجدر الإشارة هنا إلى أن شركة بينينفارينا دوت الخليج شركة تصميم سيارات إيطالية تأسست عام 1930 ويقع مقرها في كامبيانو، تورينو، لها تعاون طويل الأمد مع كبار مصنعي السيارات في العالم، أمثال فيراري، ألفاروميو، بيجو، وغيرها من الشركات الأوروبية والآسيوية.