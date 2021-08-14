تخفيض 10 % على سعر تويوتا أفالون XLE موديل 2021 أفخم سيارة سيدان بمواصفات قياسية، تعتبر أفالون هي السيارة السيدان الأفخم المقدمة من تويوتا، والتي تنافس هذا العام عدة طرازات وموديلات مختلفة مثل نيسان ماكسيما، هيونداي ازيرا، كيا كادينزا و فورد تورس، السيارة سياحية كبيرة الحجم نظام أمريكي بدون كشافات أمامية. لذا هيا بنا نتعمق أكثر في مواصفات تويوتا أفالون XLE ستاندر موديل 2021، ونتعرف على صرفية الوقود والسعر الذي وصلت إليه السيارة الآن بعد انخفاض سعرها مؤخراً بنسبة 10%.

سعر ومواصفات تويوتا أفالون 2021 XLE

انخفض سعر أفالون السياحية الجديدة فئة ستاندر ضمن تخفيضات شركة عبد اللطيف جميل المميزة وكيل تويوتا بالسعودية، وذلك بمعرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بمدينة الرياض. وبلغ سعر تويوتا افالون 2021 XLE الآن حوالي 147 ألف و200 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 164 ألف و335 ريال. مٌحرك السيارة قوي للغاية 6 سلندر سعة 3500 سي سي بقوة 297 حصان والعزم 356 نيوتن متر. القير أوتوماتيك ثمانية سرعات ونظام الدفع أمامي، الجنوط مقاس 17 إنش وصرفية الوقود 13.2 كيلو متر بتقييم فوق المتوسط.

تتميز السيارة بحساسات أمامية بدون كشافات ضباب مع شبك كروم ضخم معروف من تويوتا، بالإضافة إلى إضاءة أمامية بالكامل LED نور مرتفع ومنخفض وإشارات، مرايا خارجية على الباب تعمل على انسيابية الهواء كهربائية مع إشارات، يمكنك طي المرايا الخارجية كهربائياً، إمكانية الدخول الزكي للمقاعد الأمامية لسيارة تويوتا أفالون 2021 XLE ستاندر، مقابض وإطارات كروم حول النوافذ، أما عن خلفية السيارة فإنها تتميز بحساسات خلفية مع كاميرا، إضاءات بالكامل LED و مخرجان للشكمان.

تويوتا افالون الجديدة فئة ستاندر

السيارة مطعمة بفورميكا تخشيب على الأبواب بداخلية مزيج بين الأسود والبيج، وبها إمكانية التحكم أوتو في زجاج الأبواب الأربعة، مع قفل مركزي وتحريك وطي للمرايا الجانبية. المقاعد جلدية باللون البيج فاخرة بتحكم كهربائي للسائق والراكب، يتم تشغيل الموديل الجديد من تويوتا أفالون XLE عن طريق الزر مع شاشة وسطية مقاس 9 إنش تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومقود مكسي جلد بتحكم في الإعدادات ومثبت للسرعة بالإضافة إلى النظام الصوتي، التحكم في الإنارة الخارجية أوتو والتكييف أوتو بتحكم منفصل بين السائق والراكب وتسخين على المقاعد الأمامية، ويوجد منافذ حن طاقة وUSB ومسند وسطي للمقاعد الخلفية مع إضاءة مميزة وفتحات تكييف خلفية في تويوتا أفالون XLE موديل 2021.