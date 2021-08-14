سفينة الصحراء: تويوتا فورتشنر العملاقة تقسيط على 60 شهر بـ600 ريال سعودي

سفينة الصحراء: تويوتا فورتشنر العملاقة يعتبر حلم امتلاك سيارة تويوتا من أهم الأمور التي يرغب بها الكثير من الأشخاص في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وحتى يتمكن من التنقل والحركة من مكان لمكان آخر بطرق سهلة، ولكن الكثير من الأشخاص يواجهون الكثير من المتاعب وبذل مجهود كبير عند القيام بشراء السيارة، حتى وجود صعوبة كبيرة في دفع ثمنها كاش على دفعة واحدة، مما يدفع المواطن للجواء للبنوك أو الشركات التي تقوم بتقسيط السيارة، حتى يتمكن الشباب من امتلاك السيارة بكل سهولة ومن بينها عبد اللطيف جميل الأنسب للكثير من الأشخاص، نظراً لأنظمة السداد الميسرة وسهولة التعامل مع الشركة، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم كل ما يخص سيارة عبد اللطيف جميل في تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر تابعونا. تويوتا فورتشنر العملاقة تقسيط على 60 شهر بـ600 ريال مواصفات تويوتا فورتشنر السيارة تعمل بمحرك تصل قوته 4.0 لتر، وتدعم اسطوانات للقوى القصوى 235 حصان.

السيارة بها العزم الأقصى 376 ومزودة بناقل حركة أتوماتيك يعمل بحوالي 6 سرعات.

كما أنها تدعم الدفع الرباعي وبها خزان وقود تصل سعة لـ80 لتر، كما أن استهلاك الوقود يصل إلى 9,6 كم لكل لتر.

السيارة من الدخل تحمل 7 ركاب، ومزودة بفتحة سقف، وبها الكثير من المزايا التي تجعل فئات متعددة تقبل على التعرف لأنظمة التقسيط المتنوعة من أجل تحقيق حلم الحصول. تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021 قامت شركة عبد اللطيف جميل بطرح الكثير من العروض الجديدة على السيارات بماركة تويوتا. ومن بينها فورتشنر حيث أن سعرها 111,300 ريال. وعلى أن تصل حتى 60 شهر، على أن يتم تقسيط السيارة 600 ريال شهرياً الدفعة الأولى 75,514 ريال. أن تكون الدفعة الأخيرة للتملك 50,276 ريال بمعدل 40% بمعدل سنوي 17%. المصاريف الإدارية للإصدار 502 ريال سعودي، والضريبة المضافة بإجمالي 19,062 ريال سعودي. بمعدل 15% وعلى أن يكون السعر الإجمالي ومضاف له الضريبة 164,959 ريال سعودي. وأصبح بإمكان المواطنين التقدم للحصول على السيارة بطريقة سهلة. حيث أن شركة جميل لا تجبر أحدى العملاء دون أي نوع من المصاريف الإدارية التي تمكنه من الحصول على السيارة دون دفع أي مقدمات. الوسوم

سفينة الصحراء: تويوتا فورتشنر العملاقة يعتبر حلم امتلاك سيارة تويوتا من أهم الأمور التي يرغب بها الكثير من الأشخاص في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وحتى يتمكن من التنقل والحركة من مكان لمكان آخر بطرق سهلة، ولكن الكثير من الأشخاص يواجهون الكثير من المتاعب وبذل مجهود كبير عند القيام بشراء السيارة، حتى وجود صعوبة كبيرة في دفع ثمنها كاش على دفعة واحدة، مما يدفع المواطن للجواء للبنوك أو الشركات التي تقوم بتقسيط السيارة، حتى يتمكن الشباب من امتلاك السيارة بكل سهولة ومن بينها عبد اللطيف جميل الأنسب للكثير من الأشخاص، نظراً لأنظمة السداد الميسرة وسهولة التعامل مع الشركة، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم كل ما يخص سيارة عبد اللطيف جميل في تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر تابعونا. تويوتا فورتشنر العملاقة تقسيط على 60 شهر بـ600 ريال مواصفات تويوتا فورتشنر السيارة تعمل بمحرك تصل قوته 4.0 لتر، وتدعم اسطوانات للقوى القصوى 235 حصان.

السيارة بها العزم الأقصى 376 ومزودة بناقل حركة أتوماتيك يعمل بحوالي 6 سرعات.

كما أنها تدعم الدفع الرباعي وبها خزان وقود تصل سعة لـ80 لتر، كما أن استهلاك الوقود يصل إلى 9,6 كم لكل لتر.

السيارة من الدخل تحمل 7 ركاب، ومزودة بفتحة سقف، وبها الكثير من المزايا التي تجعل فئات متعددة تقبل على التعرف لأنظمة التقسيط المتنوعة من أجل تحقيق حلم الحصول. تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2021 قامت شركة عبد اللطيف جميل بطرح الكثير من العروض الجديدة على السيارات بماركة تويوتا. ومن بينها فورتشنر حيث أن سعرها 111,300 ريال. وعلى أن تصل حتى 60 شهر، على أن يتم تقسيط السيارة 600 ريال شهرياً الدفعة الأولى 75,514 ريال. أن تكون الدفعة الأخيرة للتملك 50,276 ريال بمعدل 40% بمعدل سنوي 17%. المصاريف الإدارية للإصدار 502 ريال سعودي، والضريبة المضافة بإجمالي 19,062 ريال سعودي. بمعدل 15% وعلى أن يكون السعر الإجمالي ومضاف له الضريبة 164,959 ريال سعودي. وأصبح بإمكان المواطنين التقدم للحصول على السيارة بطريقة سهلة. حيث أن شركة جميل لا تجبر أحدى العملاء دون أي نوع من المصاريف الإدارية التي تمكنه من الحصول على السيارة دون دفع أي مقدمات.

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