العرض الجبار تقسيط سيارة لاند كروزر2021 ب 600 ريال سعودي على ٦٠ شهر من بنك الراجحي

تقسيط سيارة لاند كروزر2021 ب 600 ريال سعودي على ٦٠ شهر، أسفر التعاون بين شركة تويوتا ومصارف كالأهلي، والراجحي عن تطبيق أنظمة تقسيط مريحة للسيارة لاند كروزر؛ حيث تكون القيمة الشهرية للقسط هي 600 ريال، ويتم السداد على فترات كبيرة تصل إلى 60 شهر. تقسيط سيارة لاند كروزر2021 ب 600 ريال إن نظام التقسيط على 60 شهر لسيارات لاند كروزر يعتبر النظام الأقل رسومًا؛ حيث تنخفض قيمة الأقساط الشهرية لتصل إلى 600 ريال فقط ، وبعض الأنظمة المطبقة لتقسيط سيارة لاند كروزر يصل قسطها الشهري إلى 1200 ريال، بحيث يتم السداد في مدة أقل، أو في نفس المدة لسيارة موديل أعلى.

يعتبر النظام الأقل رسومًا؛ حيث تنخفض قيمة ، وبعض الأنظمة المطبقة بحيث يتم السداد في مدة أقل، أو في نفس المدة لسيارة موديل أعلى. وتتمايز سيارات لاند كروزر إلى عشر فئات مختلفة تتباين من حيث الأسعار والشكل والإمكانيات. نظام تقسيط سيارات لاند كروزر بلغت أسعار الفئة الأولى تقسيط سيارة للاند كروزر 207000 ريال، ويمكن تقسيط سيارات لاند كروزر من أي فئة عبر مصرف الراجحي أو البنك الأهلي مع استيفاء الضمانات التي يطلبها البنك مقابل التقسيط.

207000 ريال، ويمكن من أي فئة عبر مصرف الراجحي أو البنك الأهلي مع استيفاء الضمانات التي يطلبها البنك مقابل التقسيط. وتوفر البنوك أنظمة قسط متعددة لتوافي متطلبات العملاء بمختلف ظروفهم وقدراتهم المالية.

ويكون نظام القسط للسيارة لاند كروزر كالآتي:

يتم دفع نصف ثمن السيارة على الأقل بصورة نقدية.

ويتم سداد هذا المبلغ على مرتين الأولى قبل الاستلام، والثانية في نهاية مدة السداد، وعقب دفع آخر قسط.

ويتم حساب ثمن السيارة قبل تقسيطها بضم القيمة المضافة إلى الثمن. إمكانيات سيارات لاند كروزر 2021 تتمتع السيارات من النوع لاند كروزر بإمكانيات مميزة، مثل:

بإمكانيات مميزة، مثل: شاشة ذات تقنية عالية، وكبيرة الحجم.

نظام صوت JBL، ومزودة بعدد 14 مكبر صوت.

مقاعد جلد وثيرة.

وسائل أمان متعددة.

محرك ثماني الدفع لسرعة القيادة.

عجلات رياضية مينة.

مصابيح أمامية للضباب.

وزن السيارة يبلغ 3350 كجم.

طول السيارة 5170مترًا، والعرض 1980 مترًا، بينما الارتفاع 1930 مترًا، وقاعدة عجلات 2850 مترًا.

تصميمات مميزة وراقية على الطراز الحديث.

مقصورة فخمة.

تتسع السيارة لركوب 8 أفراد.

السيارة مزودة بكافة الكماليات التي تجعلها حلمًا للاقتناء.

وتعتبر إمكانيات سيارة لاند كروزر ومميزاتها السبب في جعلها السيارة المفضلة للكثير لذلك يكثر البحث عن كيفية الحصول عليه بالتقسيط على 60 شهر. استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف والأوراق المطلوبة تقسيط سيارة لاند كروزر2021 ب 600 ريالنظام تقسيط سيارات لاند كروزرإمكانيات سيارات لاند كروزر 2021

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