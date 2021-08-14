تويوتا لاندكروزر الجديدة 2022 سيارة الدفع الرباعي مواصفات ومميزات الشكل النهائي للسيارة

تويوتا لاندكروزر الجديدة 2022 ، تُعد سيارة تويوتا لاندكروزر هي أسطورة الطرق الوعرة حيثُ أعلنت الشركة المصنعة للسيارة شركة تويوتا اليابانية عن الشكل الجديد لعام 2022 حيث أعلنت الشركة اليابانية عن الشكل النهائي للسيارة لعام 2022 وذلك بعد التسريبات التي أطلقتها العديد من المواقع، وسلسلة لاندكروزر 300 الجديدة بالإضافة إلى منصة GA-F الإصدار الجديد.وهذا ما سنتحدث عنه. تويوتا لاندكروزر الجديدة 2022مواصفاتها ومميزاتها تويوتا لاندكروزر الجديدة 2022مواصفاتها ومميزاتها تعتمد على TNGA وهي المنصة التي تعمل على حفظ وتأمين هيكل السيارة.

واختيار أفضل محركات البنزين ثنائية التيربو ومن أهم مواصفات السيارة.

أصدرت لاندكروزر LC300 لعام 2022 ذات محرك V6 وجعل ناقل الحركة بها يحتوي على عشر سرعات والمنصة الجديدة بأكملها.

تعمل المنصة على تقوية اعتماد جودتها وتعطيها الثقة الكاملة.

زيادة إمكانياتها لتعطيها قفزة أمامية في أدائها وعند السير في طرق صعبة.

تعزيز أداء السيارة الذي يمنحها الثقة لدى عملائها وجعلها أفضل أنواع السيارات التي تم إصدارها.

تصميم السيارة بهيكل وشاسية منفصلين تمامًا وهذا ما يتناقض مع هيكل سيارة لاند روفر

تصبح مثل سيارات مرسيدس جي كلاس وجيب رانجلر.

تم إدخال تقنيات جديدة وتخفيض وزن السيارة حوالي 200 كيلوغرام.

حوالي 200 كيلوغرام. هذا ما جعل السيارة أكثر ثبات على الأرض وأقل عُرضة للانقلاب.

أضافت إليها الشركة نظام التعليق الديناميكي الإلكتروني من E-KDSS وهذا ما يقوم بتحسين اتزان السيارة.

عملت شركة تويوتا على عمل عدد من الاختبارات على السيارة من قِبل افضل السائقين

الذين يمتلكون الخبرة في “رالي داكار” الخطيرة.

تويوتا لاندكروزر أصدار 2022 أول سيارة في العالم تحتوي على شاشة multi terrain monitor.

تعمل على مراقبة التضاريس الكثيرة للسيارة وتساعد السائق في رؤية الطريق من أسفل السيارة وموضع عجلاتها.

تم تصميم السيارة بمعدل متكامل للعمل على تحسين أداء السيارة وخاصة في أصعب الطرق.

وتم تصميم رفارف السيارة في شكل مربع لسهولة حركة الإطارات. العيوب التي تواجه مشتري سيارة لاندكروزر 2022 العيوب التي تواجه مشتري سيارة لاندكروزر 2022 أعلنت شركة تويوتا المصنعة لسيارة لاندكروزر 2022 تحذير جميع مشتري السيارة من بيعها مرة أخرى قبل أن يمر عدة أشهر على شرائها وطبقًا لهذا التحذير لن يستطيع أي مشتري بيع هذا الطراز من السيارة قبل مرور عام كامل على شرائها حيثُ ترى الشركة أن سرعة بيع السيارة سوف يؤدي إلى وقوعها في سوق السيارات. الوسوم

تويوتا لاندكروزر الجديدة 2022 ، تُعد سيارة تويوتا لاندكروزر هي أسطورة الطرق الوعرة حيثُ أعلنت الشركة المصنعة للسيارة شركة تويوتا اليابانية عن الشكل الجديد لعام 2022 حيث أعلنت الشركة اليابانية عن الشكل النهائي للسيارة لعام 2022 وذلك بعد التسريبات التي أطلقتها العديد من المواقع، وسلسلة لاندكروزر 300 الجديدة بالإضافة إلى منصة GA-F الإصدار الجديد.وهذا ما سنتحدث عنه. تويوتا لاندكروزر الجديدة 2022مواصفاتها ومميزاتها تويوتا لاندكروزر الجديدة 2022مواصفاتها ومميزاتها تعتمد على TNGA وهي المنصة التي تعمل على حفظ وتأمين هيكل السيارة.

واختيار أفضل محركات البنزين ثنائية التيربو ومن أهم مواصفات السيارة.

أصدرت لاندكروزر LC300 لعام 2022 ذات محرك V6 وجعل ناقل الحركة بها يحتوي على عشر سرعات والمنصة الجديدة بأكملها.

تعمل المنصة على تقوية اعتماد جودتها وتعطيها الثقة الكاملة.

زيادة إمكانياتها لتعطيها قفزة أمامية في أدائها وعند السير في طرق صعبة.

تعزيز أداء السيارة الذي يمنحها الثقة لدى عملائها وجعلها أفضل أنواع السيارات التي تم إصدارها.

تصميم السيارة بهيكل وشاسية منفصلين تمامًا وهذا ما يتناقض مع هيكل سيارة لاند روفر

تصبح مثل سيارات مرسيدس جي كلاس وجيب رانجلر.

تم إدخال تقنيات جديدة وتخفيض وزن السيارة حوالي 200 كيلوغرام.

حوالي 200 كيلوغرام. هذا ما جعل السيارة أكثر ثبات على الأرض وأقل عُرضة للانقلاب.

أضافت إليها الشركة نظام التعليق الديناميكي الإلكتروني من E-KDSS وهذا ما يقوم بتحسين اتزان السيارة.

عملت شركة تويوتا على عمل عدد من الاختبارات على السيارة من قِبل افضل السائقين

الذين يمتلكون الخبرة في “رالي داكار” الخطيرة.

تويوتا لاندكروزر أصدار 2022 أول سيارة في العالم تحتوي على شاشة multi terrain monitor.

تعمل على مراقبة التضاريس الكثيرة للسيارة وتساعد السائق في رؤية الطريق من أسفل السيارة وموضع عجلاتها.

تم تصميم السيارة بمعدل متكامل للعمل على تحسين أداء السيارة وخاصة في أصعب الطرق.

وتم تصميم رفارف السيارة في شكل مربع لسهولة حركة الإطارات. العيوب التي تواجه مشتري سيارة لاندكروزر 2022 العيوب التي تواجه مشتري سيارة لاندكروزر 2022 أعلنت شركة تويوتا المصنعة لسيارة لاندكروزر 2022 تحذير جميع مشتري السيارة من بيعها مرة أخرى قبل أن يمر عدة أشهر على شرائها وطبقًا لهذا التحذير لن يستطيع أي مشتري بيع هذا الطراز من السيارة قبل مرور عام كامل على شرائها حيثُ ترى الشركة أن سرعة بيع السيارة سوف يؤدي إلى وقوعها في سوق السيارات.

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