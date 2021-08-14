عروض جبارة: تقسيط سيارة تويوتا أفانزا 2021 ب600 ريال سعودي على 60 شهر

تقسيط سيارة تويوتا أفانزا 2021 ب600 ريال سعودي على 60 شهر سيارة تويوتا أفانزا الجديدة بإصدار 2021 واحد من أهم أنواع السيارات العائلية التي حرصت شركة تويوتا على توفيرها في سوق السيارات لتناسب عدد كبير من الفئات، وهي سيارة متعددة الاستخدامات ويتم الاعتماد عليها في التنقلات اليومية، كما أنها تتميز بأنها اقتصادية وجديدة وتتميز بأنها من الداخل تساع أكثر من 7 ركاب، فهي حقاً سيارة متكاملة أفراد العائلة وأصبحت اختيارهم الأول، وبسبب كل ذلك أصبح يبحث العديد من الأشخاص عن عروض تقسيط السيارة حتى يتمكنوا من شراء السيارة بأسهل الطرق وبأنظمة سداد متنوعة، ونحن اليوم من خلال موقعنا المتميز سوف نعرض عليكم كل ما تحمله السيارة من مميزات وأبرز عروض تقسيط عبد اللطيف جميل لتمويل السيارة. تقسيط سيارة تويوتا أفانزا 2021 ب600 ريال سعودي على 60 شهر تقسيط سيارة تويوتا أفانزا 2021 ب600 ريال سعودي على 60 شهر بالنسبة للمحرك تمتلك سيارة افانزا 2021 محرك بسعة 1500 سي سي، ومزودة بمحرك رباعي الاسطوانات وبسعة 1.5 لتر،

بقوة محرك تصل إلى 103 حصان، كما أنه مزود بقوة عزم تصل إلى 136 نيوتن وتعمل بنظام الدفع الخلفي.

السيارة مزودة بناقل حركة أتوماتيك ويعمل بـ4 سرعات وبطراز VVT، الذي يدعم العمل بتوفير استهلاك الوقود.

تبلغ السرعة الكبيرة للسيارة 180 كم/ س، كما أنها مزودة بخزان وقود للسيارة يقبل حوالي 45 لتر.

السيارة معدل استهلاك الوقود بها بحوالي 6.3 لتر للسير كل 100 كيلو.

السرعة والوصول 0 لكل 100 كيلو

أما بالنسبة لعوامل الترفيه إمكانية القيام بغلق السيارة المركزي لكافة الأبواب، ومزودة بمماسك الأكواب وأيضاً الأبواب الأمامية وأيضاً الخلفية للقيام بوضع ما تحتاجه من أغراض.

السيارة بها مصابيح تعمل على قراءة الخرائط والمقاعد الخاصة بالسيارة مغطاة بالقماش بشكل كلي.

بها مزيل للضباب من الخلف مع إمكانية القيام بعرض المعلومات المتعددة بالسيارة، مع القيام بطي المقاعد الخلفية. عروض تقسيط تويوتا افانزا عبد اللطيف جميل السيارة متوفرة بسعر 58,300 ريال سعودي ويتم تقسيطها على 60 شهر على أن تكون 600 ريال سعودي بشكل شهري.

تكون الدفعة الأولى 27,780 ريال، والدفعة الأخيرة لتملك السيارة 26,335 ريال بمعدل 40%، على أن تكون النسبة السنوية 17%.

مصاريف الإصدار 381 ريال، والضريبة المضافة تكون بقيمة 10,003 ريال بمعدل 15% والسعر الإجمالي للسيارة شامل الضريبة 91,911 ريال. سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي Z فولد 3 Samsung galaxy z fold

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