لامبورجيني تكشف رسميا عن كونتاش LPI 800-4 الجديدة كليا

كشفت لامبورجيني بشكل رسمي عن سيارتها الجديدة كليا كونتاش LPI 800-4 ، وهي سيارة بإصدار محدود جداً حيث سيتم إنتاج 12 سيارة منها فقط، وستأتي بتصميم مستوحى من كونتاش الأصلية وهي من أكثر الموديلات الأيقونية في تاريخ السيارات الخارقة.

كونتاش LPI 800-4 الجديدة كليا من لامبورجيني

وأعلنت لامبورجيني أن السيارة ستأتي بألواح جسد من ألياف الكربون مع سطوح حادة مع مقدمة مسطحة وفتحات هواء مستطيلة وجنوط 20 إنش في الأمام و21 إنش في الوراء بتصميم كلاسيكي، والمصابيح الخلفية سداسية مستوحاة من موديل سيان، مع نظام عادم رباعي وبدون جناح خلفي.

وتعتمد السيارة على محرك 6.5 لتر V12 هايبرد بقوة إجمالية 814 حصان ونظام دفع رباعي، متصل بناقل يدوي 7 سرعات بتقنيات آلية، مع تقنية استعادة الطاقة أثناء الكبح.

مواصفات مشتركة بين كونتاش الجديدة وأفينتادور

وتتشارك كونتاش الجديدة في بعض المواصفات الداخلية مع أفينتادور مثل المقود والمقاعد، بينما حصلت السيارة على شاشة لمسية 8.4 إنش جديدة للنظام الترفيهي.