تقسيط بسعر الكاش..تقسيط سيارات هيونداي كريتا الجديدة فالسعودية باقل فوائد واطول فترة سداد

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تقسيط بسعر الكاش..تقسيط سيارات هيونداي ، يبحث الكثيرين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن أفضل عروض تقسيط سيارات والتي تمكنهم من الحصول على السيارة التي يرغب بشرائها بدفع ثمنها على دفعات شهرية تستمر إلى حوالي 60 شهر وبنسبة فائدة بسيطة مع توفير أفضل التسهيلات، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم أفضل عروض سيارة هيونداي كريتا الجديدة بالمملكة.
تقسيط بسعر الكاش..تقسيط سيارات هيونداي
تهتم معارض وشركات عبد اللطيف جميل بكل ما يحتاج له المواطن وتريد بأن توفره له بأفضل التسهيلات، لذا تزايدت عروض معارض عبد اللطيف جميل خلال الآونة الأخيرة وقدم مجموعة كبيرة من الخصومات على أحدث أنواع سيارات هيونداي وتويوتا وسوزوكي وغيرهم فكل ما يريد العميل الحصول عليه يوجد في معارض جميل بأفضل العروض.
لا يوجد مثيل لعروض عبد اللطيف جميل على السيارات وخاصة سيارة هيونداي كريتا التي تتوفر بسعر 75.868 ريال سعودي وتقسيط لمدة 60 شهر وقسط شهري يبدأ من 750 ريال سعودي ولكن يجب أن تكون الدفعة الأولى 44.200 والأخيرة 30.53635 لكي يمتلك العميل السيارة بحيث أن تكون بنسبة 20%والمصاريف الإدارية 430 ريال سعودي وإجمالي سعر السيارة مع إضافة الضريبة 122.521 ريال سعودي ويمكن لكل فرد في المملكة الحصول على مثل هذه العروض بأنظمة سداد مختلفة ولكنها مناسبة لراتب الشهري للعملاء.مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2021
تتمتع تلك السيارة بكثير من المزايا التي تجعلها من أفضل أنواع السيارات التي تسير على طرقات المملكة وأصبحت الأشهر في سوق السيارات نظراً للإقبال الكبير على شرائها وأكثر مواصفاتها التي تجعل محبين شراء السيارات ينجذبون لها التالي:
- تتميز بقدرة وقوة المحرك وسهولة التحكم به.
- تدعم السيارة وسادتين هوائية للمقاعد الأمامية، كما أنها مزودة بكاميرا وحساسات من جهة الخلف.
- تحتوي على ناقل حركة يعمل أوتوماتيك من مادة الجير بوكس وبها 6 سرعات.
- سيارة هيونداي كريتا مزودة بمحرك يحتوي على 4 اسطوانات تقوم بتوليد قوة سعتها تصل إلى 123 حصان.
- تكون سيارة رياضية مزودة بالدفع الأمامي، تحتوي على إضاءة من نوع الهالوجين وعجلات بسعة 17 انش.
- تمتلك السيارة تصميم خارجي فخم أكثر من رائع تناسب جميع الأذواق.
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تقسيط بسعر الكاش..تقسيط سيارات هيونداي ، يبحث الكثيرين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن أفضل عروض تقسيط سيارات والتي تمكنهم من الحصول على السيارة التي يرغب بشرائها بدفع ثمنها على دفعات شهرية تستمر إلى حوالي 60 شهر وبنسبة فائدة بسيطة مع توفير أفضل التسهيلات، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم أفضل عروض سيارة هيونداي كريتا الجديدة بالمملكة.
تقسيط بسعر الكاش..تقسيط سيارات هيونداي
تهتم معارض وشركات عبد اللطيف جميل بكل ما يحتاج له المواطن وتريد بأن توفره له بأفضل التسهيلات، لذا تزايدت عروض معارض عبد اللطيف جميل خلال الآونة الأخيرة وقدم مجموعة كبيرة من الخصومات على أحدث أنواع سيارات هيونداي وتويوتا وسوزوكي وغيرهم فكل ما يريد العميل الحصول عليه يوجد في معارض جميل بأفضل العروض.
لا يوجد مثيل لعروض عبد اللطيف جميل على السيارات وخاصة سيارة هيونداي كريتا التي تتوفر بسعر 75.868 ريال سعودي وتقسيط لمدة 60 شهر وقسط شهري يبدأ من 750 ريال سعودي ولكن يجب أن تكون الدفعة الأولى 44.200 والأخيرة 30.53635 لكي يمتلك العميل السيارة بحيث أن تكون بنسبة 20%والمصاريف الإدارية 430 ريال سعودي وإجمالي سعر السيارة مع إضافة الضريبة 122.521 ريال سعودي ويمكن لكل فرد في المملكة الحصول على مثل هذه العروض بأنظمة سداد مختلفة ولكنها مناسبة لراتب الشهري للعملاء.مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2021
تتمتع تلك السيارة بكثير من المزايا التي تجعلها من أفضل أنواع السيارات التي تسير على طرقات المملكة وأصبحت الأشهر في سوق السيارات نظراً للإقبال الكبير على شرائها وأكثر مواصفاتها التي تجعل محبين شراء السيارات ينجذبون لها التالي:
- تتميز بقدرة وقوة المحرك وسهولة التحكم به.
- تدعم السيارة وسادتين هوائية للمقاعد الأمامية، كما أنها مزودة بكاميرا وحساسات من جهة الخلف.
- تحتوي على ناقل حركة يعمل أوتوماتيك من مادة الجير بوكس وبها 6 سرعات.
- سيارة هيونداي كريتا مزودة بمحرك يحتوي على 4 اسطوانات تقوم بتوليد قوة سعتها تصل إلى 123 حصان.
- تكون سيارة رياضية مزودة بالدفع الأمامي، تحتوي على إضاءة من نوع الهالوجين وعجلات بسعة 17 انش.
- تمتلك السيارة تصميم خارجي فخم أكثر من رائع تناسب جميع الأذواق.
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