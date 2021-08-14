تقسيط بسعر الكاش..تقسيط سيارات هيونداي كريتا الجديدة فالسعودية باقل فوائد واطول فترة سداد

تقسيط بسعر الكاش..تقسيط سيارات هيونداي ، يبحث الكثيرين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن أفضل عروض تقسيط سيارات والتي تمكنهم من الحصول على السيارة التي يرغب بشرائها بدفع ثمنها على دفعات شهرية تستمر إلى حوالي 60 شهر وبنسبة فائدة بسيطة مع توفير أفضل التسهيلات، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لكم أفضل عروض سيارة هيونداي كريتا الجديدة بالمملكة.

تهتم معارض وشركات عبد اللطيف جميل بكل ما يحتاج له المواطن وتريد بأن توفره له بأفضل التسهيلات، لذا تزايدت عروض معارض عبد اللطيف جميل خلال الآونة الأخيرة وقدم مجموعة كبيرة من الخصومات على أحدث أنواع سيارات هيونداي وتويوتا وسوزوكي وغيرهم فكل ما يريد العميل الحصول عليه يوجد في معارض جميل بأفضل العروض.

لا يوجد مثيل لعروض عبد اللطيف جميل على السيارات وخاصة سيارة هيونداي كريتا التي تتوفر بسعر 75.868 ريال سعودي وتقسيط لمدة 60 شهر وقسط شهري يبدأ من 750 ريال سعودي ولكن يجب أن تكون الدفعة الأولى 44.200 والأخيرة 30.53635 لكي يمتلك العميل السيارة بحيث أن تكون بنسبة 20%والمصاريف الإدارية 430 ريال سعودي وإجمالي سعر السيارة مع إضافة الضريبة 122.521 ريال سعودي ويمكن لكل فرد في المملكة الحصول على مثل هذه العروض بأنظمة سداد مختلفة ولكنها مناسبة لراتب الشهري للعملاء.

تتمتع تلك السيارة بكثير من المزايا التي تجعلها من أفضل أنواع السيارات التي تسير على طرقات المملكة وأصبحت الأشهر في سوق السيارات نظراً للإقبال الكبير على شرائها وأكثر مواصفاتها التي تجعل محبين شراء السيارات ينجذبون لها التالي: