عروض سيارات مستعملة نظيفة حراج مكة معارض النخبة للسيارات بأرخص الأسعار، السيارة الأولى في تقريرنا اليوم هي هيونداي سوناتا موديل 2018 فئة فل كامل، اللون أبيض وهي سيارة سيدان دفع أمامي بماكينة 4 سلندر سعة 2400 سي سي بقوة 178 حصان، مع صرفية وقود اقتصادية 13.6 كم لكل لتر وحساسات خلفية، ممشى السيارة 190 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك، والسعر 52 ألف ريال. كما تتوفر تويوتا فورتشنر موديل 2015، اللون أبيض وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدام دفع خلفي بماكينة 4 سلندر سعة 2700 سي سي بقوة 158 حصان، مع صرفية وقود 8 كم/لتر وحساسات خلفية.الممشى 90 ألف كيلو متر فقط والجير عادي والسعر المطلوب 60 ألف ريال.

سيارات مستعملة نظيفة حراج مكة

تتوفر سيارة كيا سبورتاج مستعمل موديل 2016، اللون أبيض وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدام دفع أمامي بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي بقوة 166 حصان، صرفية الوقود جيدة 12.8 كم/لتر وهي بدون حساسات، السيارة بادي بلد وكالة بدون رش بحالة ممتازة على الشرط، ممشى السيارة بلغ 122 ألف كيلو متر ونظام الجير أوتوماتيك وسعر السيارة 45 ألف ريال.

تتوفر أيضاً سيارة تويوتا كامري GLX مستعمل موديل 2017 فئة فل كامل، اللون أبيض وهي سيارة سيدان دفع أمامي بمحرك قوي 4 سلندر سعة 2500 سي سي بقوة 178 حصان، السيارة بادي بلد بدون رش مع بصمة وحالتها نظيفة جداً، ممشى السيارة بلغ 85 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك والسعر المطلوب 72 ألف ريال.

سيارات معارض النخبة

تتوفر تويوتا لاندكروزر جيب برادو موديل 2015 فئة TXL بمحرك سداسي الأسطوانات، اللون أبيض والسيارة مشروطة على الفحص، الممشى وصل إلى 121 ألف كيلو متر بنظام جير عادي ودبل والسعر المطلوب 80 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا هايلوكس مستعمل موديل 2020، اللون أبيض مع داخلية وخارجية نظيفة للسيارة على الشرط، ممشى السيارة بلغ 55 ألف كيلو متر فقط والجير عادي وسعر السيارة الآن 125 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا كورولا GLI باللون الفضي موديل 2015 فئة نص فل، بادي بلد بدون رش على الشرط، والسعر المطلوب 38 ألف ريال، الماكينة سعة 1600 سي سي ونظام الحركة أوتوماتيكي.