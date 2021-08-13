سيارات ومحركات

عروض سيارات مستعملة نظيفة حراج مكة معارض النخبة للسيارات بأرخص الأسعار

0 نشر
دنيا محمود 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

عروض سيارات مستعملة نظيفة حراج مكة معارض النخبة للسيارات بأرخص الأسعار، السيارة الأولى في تقريرنا اليوم هي هيونداي سوناتا موديل 2018 فئة فل كامل، اللون أبيض وهي سيارة سيدان دفع أمامي بماكينة 4 سلندر سعة 2400 سي سي  بقوة 178 حصان، مع صرفية وقود اقتصادية 13.6 كم لكل لتر وحساسات خلفية، ممشى السيارة 190 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك، والسعر 52 ألف ريال. كما تتوفر تويوتا فورتشنر موديل 2015، اللون أبيض وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدام دفع خلفي بماكينة 4 سلندر سعة 2700 سي سي بقوة 158 حصان، مع صرفية وقود 8 كم/لتر وحساسات خلفية.الممشى 90 ألف كيلو متر فقط والجير عادي والسعر المطلوب 60 ألف ريال.

سيارات مستعملة نظيفة حراج مكة

تتوفر سيارة كيا سبورتاج مستعمل موديل 2016، اللون أبيض وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدام دفع أمامي بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي  بقوة 166 حصان، صرفية الوقود جيدة 12.8 كم/لتر وهي بدون حساسات، السيارة بادي بلد وكالة بدون رش بحالة ممتازة على الشرط، ممشى السيارة بلغ 122 ألف كيلو متر ونظام الجير أوتوماتيك وسعر السيارة 45 ألف ريال.

عروض سيارات مستعملة

كيا سبورتاج موديل 2016

تتوفر أيضاً سيارة تويوتا كامري GLX مستعمل موديل 2017 فئة فل كامل، اللون أبيض وهي سيارة سيدان دفع أمامي بمحرك قوي 4 سلندر سعة 2500 سي سي بقوة 178 حصان، السيارة بادي بلد بدون رش مع بصمة وحالتها نظيفة جداً، ممشى السيارة بلغ 85 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك والسعر المطلوب 72 ألف ريال.

سيارات نظيفة مستعملة

كامري glx مستعمل
سيارات معارض النخبة

تتوفر تويوتا لاندكروزر جيب برادو موديل 2015 فئة TXL بمحرك سداسي الأسطوانات، اللون أبيض والسيارة مشروطة على الفحص، الممشى وصل إلى 121 ألف كيلو متر بنظام جير عادي ودبل والسعر المطلوب 80 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا هايلوكس مستعمل موديل 2020، اللون أبيض مع داخلية وخارجية نظيفة للسيارة على الشرط، ممشى السيارة بلغ 55 ألف كيلو متر فقط والجير عادي وسعر السيارة الآن 125 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا كورولا GLI باللون الفضي موديل 2015 فئة نص فل، بادي بلد بدون رش على الشرط، والسعر المطلوب 38 ألف ريال، الماكينة سعة  1600 سي سي ونظام الحركة أوتوماتيكي.

سيارات مستعملة معارض النخبة

جيب برادو موديل 2015

الوسوم

عروض سيارات مستعملة نظيفة حراج مكة معارض النخبة للسيارات بأرخص الأسعار، السيارة الأولى في تقريرنا اليوم هي هيونداي سوناتا موديل 2018 فئة فل كامل، اللون أبيض وهي سيارة سيدان دفع أمامي بماكينة 4 سلندر سعة 2400 سي سي  بقوة 178 حصان، مع صرفية وقود اقتصادية 13.6 كم لكل لتر وحساسات خلفية، ممشى السيارة 190 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك، والسعر 52 ألف ريال. كما تتوفر تويوتا فورتشنر موديل 2015، اللون أبيض وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدام دفع خلفي بماكينة 4 سلندر سعة 2700 سي سي بقوة 158 حصان، مع صرفية وقود 8 كم/لتر وحساسات خلفية.الممشى 90 ألف كيلو متر فقط والجير عادي والسعر المطلوب 60 ألف ريال.

سيارات مستعملة نظيفة حراج مكة

تتوفر سيارة كيا سبورتاج مستعمل موديل 2016، اللون أبيض وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدام دفع أمامي بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي  بقوة 166 حصان، صرفية الوقود جيدة 12.8 كم/لتر وهي بدون حساسات، السيارة بادي بلد وكالة بدون رش بحالة ممتازة على الشرط، ممشى السيارة بلغ 122 ألف كيلو متر ونظام الجير أوتوماتيك وسعر السيارة 45 ألف ريال.

عروض سيارات مستعملة

كيا سبورتاج موديل 2016

تتوفر أيضاً سيارة تويوتا كامري GLX مستعمل موديل 2017 فئة فل كامل، اللون أبيض وهي سيارة سيدان دفع أمامي بمحرك قوي 4 سلندر سعة 2500 سي سي بقوة 178 حصان، السيارة بادي بلد بدون رش مع بصمة وحالتها نظيفة جداً، ممشى السيارة بلغ 85 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك والسعر المطلوب 72 ألف ريال.

سيارات نظيفة مستعملة

كامري glx مستعمل
سيارات معارض النخبة

تتوفر تويوتا لاندكروزر جيب برادو موديل 2015 فئة TXL بمحرك سداسي الأسطوانات، اللون أبيض والسيارة مشروطة على الفحص، الممشى وصل إلى 121 ألف كيلو متر بنظام جير عادي ودبل والسعر المطلوب 80 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا هايلوكس مستعمل موديل 2020، اللون أبيض مع داخلية وخارجية نظيفة للسيارة على الشرط، ممشى السيارة بلغ 55 ألف كيلو متر فقط والجير عادي وسعر السيارة الآن 125 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا كورولا GLI باللون الفضي موديل 2015 فئة نص فل، بادي بلد بدون رش على الشرط، والسعر المطلوب 38 ألف ريال، الماكينة سعة  1600 سي سي ونظام الحركة أوتوماتيكي.

سيارات مستعملة معارض النخبة

جيب برادو موديل 2015

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض سيارات مستعملة نظيفة حراج مكة معارض النخبة للسيارات بأرخص الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا