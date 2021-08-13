تخفيض هائل 18 % على هيونداي أكسنت 2020 ستاندر سيارة شعبية بسعر مناسب جداً

تخفيض هائل 18 % على سيارة هيونداي أكسنت 2020 ستاندر سيارة شعبية غنية عن التعريف بسعر مناسب جداً، أصغر سيارة سيدان من هيونداي بالأسواق السعودية وهي الأكثر مبيعاً وأكثرها رغبة لدى العملاء، فإذا كنت تبحث عن سيارة شعبية ذات مواصفات رائعة يمكنك إختيار اكسنت، والتي تتميز بأن سعرها مناسب جداً كذلك وتصلح لجميع الإستخدامات، تخفيض هائل 18 % على سيارة هيونداي أكسنت 2020 ستاندر سيارة شعبية غنية عن التعريف بسعر مناسب جداً.

تخفيض هائل 18 % على هيونداي أكسنت 2020

ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بمدينة الرياض، إذنضمت سيارة هيونداي أكسنت ستاندر 2020، والتي تتميز بمحرك 1400 سي سي 4 سلندر قير اوتوماتيك 6 سرعات تبترونيك، ونظام الدفع أمامي لسيارة هيونداي أكسنت 2020 ستاندر ، حيث أصبحت تتوفر الأن بسعر 46 ألف و 575 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 57 ألف ريال بخصم يتجاوز 18 % على سعر السيارة، وقد اختلف قير السيارة عن الموديلات السابقة ليصبح أفضل بكل تأكيد 6 سرعات بدلاً من CVT.

مواصفات أكسنت ستاندر 2020

إطار الشبك الأمامي كروم بالإضافة إلى إطارات كشافات الضباب كذلك كروم، كشافات ضباب بروجكتور إضاءة عالية ومنخفضة هالوجين، جنوط حديد مقاس 15 إنش مع إشارات على المرأة الكهربائية الجانبية، و لمبات ضباب خلفية LED، وقد زادت صرفية الوقود عن الموديل السابق 2019 لسيارة هيونداي أكسنت 2020 ستاندر ، لتصبح 18.1 كيلو متر بتقييم ممتاز بلس باستخدام لتر واحد من البنزين فئة 91، شنطة السيارة كهربائية متسعة بمساحة ممتازة.

داخلية أكسنت ستاندر 2020

داخلية مزيج بين البيج والأسود مع أفخر أنواع القماش على الأبواب باللون البيج والبلاستيك بالأسود، مراتب باللون البيج والحواف بالأسود، مع فتحات تكييف لمقاعد الصف الثاني الخلفية بالإضافة إلى منفذ طاقة، وإطار كروم على التكيف مع زجاج ومرايا كهربائية، مقود ثلاثي مكسي جلد للتحكم في النظام الصوتي و عداد الرحلات، مفتاح السيارة ريموت والنظام الصوتي بها بلوتوث و اف ام، تحتوي على منفذ USB وآخر للطاقة مع هاند بريك ومسند وسطي، مع حاملات أكواب وإضاءة سقف داخلية، تخفيض هائل 18 % على سيارة هيونداي أكسنت 2020 ستاندر سيارة شعبية غنية عن التعريف بسعر مناسب جداً.