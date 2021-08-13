سيارة نيسان 2020 سعرها ومواصفاتها جعلوها من أفضل السيارات الموجودة الآن وأصبحت منافسة لأكبر السيارات اليابانية وذلك لأنها تتميز بشكلها الجذاب من الخارج وحجمها الكبير ووجود الكثير من وسائل الأمان بها، بالإضافة إلى الكثير من وسائل الترفيه ووسائل الراحة الموجودة في العربية من الداخل، بالإضافة إلى وجود مساحة جيدة للحقيبة الخلفية للسيارة، كما أنها اقتصادية في استهلاك الوقود.

أهم مواصفات سيارة نيسان 2020

يوجد مواصفات كثيرة ومتعددة إلى سيارة نيسان 2020 تميزها عن غيرها من السيارات الأخرى لذلك أصبحت تنافس أقوى السيارات اليابانية الموجودة في الأسواق ومن أهم هذه المواصفات

قوة المحرك الخاص بالسيارة يكون 1500 سي سي.

ويوجد بالسيارة 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر لكل منهم.

والسيارة تعمل بنظام دفع أمامي، كما إنها تعمل بقوة 90 حصان.

السيارة تعمل بعزم 134 نيوتن لكل متر.

وتتميز السيارة بسرعتها العالية حيث إنها تصل سرعتها إلى 178 كم في الساعة الواحدة.

والسيارة يوجد بها خزان وقود كبير يكون حجمه حوالي 41 لتر.

ومن أهم ما يميز هذه السيارة إن استهلاكها للوقود منخفض حيث إنها تستهلك حوالي 6.3 لتر لكل 100 كم.

وتتمتع السيارة بخاصية ناقل الحركة الأوتوماتيكي بالإضافة إلى أنه متواجد ب 4 سرعات مختلفة.

يوجد بالسيارة مكيف هواء وهو من أهم الكماليات التي لابد أن تتواجد في السيارة لشدة الحرارة في فصل الصيف خاصة في دول الخليج.

ويوجد خاصية البلوتوث في السيارة لكي يستطيع الراكب توصيل الهاتف الذكي بالسيارة لمشاهدة الفيديوهات والأفلام أثناء الذهاب لمسافات الطويلة وذلك يعتبر إحدى وسائل الترفيه بالسيارة.

وتتميز السيارة بوجود مقود كهربائي وهو أفضل من المقود الهيدروليكي لأنه لا يحتاج إلى صيانة دورية ويجعل السيارة قادرة على الركن بكل سهولة، وتستطيع السيارة من خلاله السير بسرعة كبيرة بكل مرونة.

Nissan

ويوجد بالسيارة كافة أنواع الأمان اللازمة لحماية السيارة من الحوادث والاصطدامات ومن ضمن هذه الوسائل

كما يوجد بالسيارة نظام فرامل ABS وهي أحدث أنظمة التوقف التي تجعل السيارة تتوقف بشكل آمن عند الضغط على الفرامل فجأة بدون أن تنقلب.

ويوجد بالسيارة أيضاً توزيع إلكتروني للفرامل EBD وهذا النظام يعطي للسيارة ثبات وتوازن بشكل كبير عند التوقف فجأة.

سيارة نيسان مصممة من معدن قوي للغاية لكي تكون السيارة قادرة على تحمل الصدمات والحوادث بشكل كبير سواء في السقف أو الجوانب.

ولا تقتصر السيارة على وجود أحزمة أمان أمامية فقط بل يوجد أحزمة أمان خلفية أيضاً ويمكن استخدامه في ربط كرسي الأطفال.

كما يوجد بالسيارة وسائد هوائية أمامية لحماية وجه الراكب عند الاصطدام.

وتتميز السيارة بخاصية غلق الأبواب أوتوماتيكياً عند الوصول إلى سرعة معينة وذلك حرصاً من فتح الأطفال للأبواب.

وتعطي السيارة إنذار للسائق في حالة عدم غلق الأبواب بشكل جيد.

أنظمة الاستشعار عند الركن وهذه الأنظمة تحمي السيارة من الخدوش والصدمات عند الركن.

وتوجد السيارة نيسان في المملكة العربية السعودية بفئة واحدة ويكون سعرها 45.990 ريال سعودي.

وتتواجد السيارة نيسان في مصر بثلاثة فئات، الفئة الأولى يكون سعرها 199 ألف جنيه مصري، والفئة الثانية 210 ألف جنيه مصري، والفئة الثالثة 221 ألف جنيه مصري.

كما تتواجد السيارة في الإمارات العربية المتحدة بفئة واحدة يصل سعرها إلى 57.900 درهم.

وسائل الأمان الموجودة في السيارةأسعار السيارة نيسان 2020

وفي النهاية قد تحدثنا عن سيارة نيسان 2020 سعرها ومواصفاتها وذكرنا جميع وسائل الأمان الموجودة فيها التي تميزها عن غيرها من السيارات من نفس الفئة.