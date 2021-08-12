سياره ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 Mitsubishi Eclipse Cross لعام 2022

سياره ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 في محاولة صادقة لمواجهة قادة فئتهم مثل Honda CR-V و Subaru Crosstrek و Kia Sportage ، تقدم Mitsubishi Eclipse Cross 2022 تصميمًا متميزًا للمشترين وضمانًا رائعًا بسعر عادل. ومع ذلك ، نظرًا لحجمها الصغير إلى حد ما ، يتنافس Eclipse Cross مع مجموعة من عمليات الانتقال المدمجة الجديدة والأكبر ، بما في ذلك Kia Seltos و Mazda CX-30 و Chevrolet Trailblazer.

تجاوزت ميتسوبيشي عام 2021 وقفزت مباشرة إلى المستقبل ، حيث قدمت إكليبس كروس جديدًا بتصميم جريء ، وبيئة عمل أفضل ، وإعداد محسن للمعلومات والترفيه. هل Eclipse Cross قيمة جيدة مثل Honda CR-V أو Subaru Crosstrek؟ هذا يعتمد على ما تبحث عنه في سيارة كروس أوفر صغيرة الحجم. تقدم المنافسة أداءً أفضل ، واقتصادًا في استهلاك الوقود ، وإعادة البيع ، لكن Eclipse Cross لديها نظام دفع رباعي ممتاز (S-AWD)

ما هي تكلفة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

في شكل الدفع الثنائي ، فإن أقل سعر 2022 Eclipse Cross ES يحمل سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة (MSRP) بقيمة 23395 دولارًا أمريكيًا ، والذي لا يشمل رسوم الوجهة البالغة 1195 دولارًا. يبدأ سعر LE بسعر 24،745 دولارًا ، و SE بسعر 26،145 دولارًا ، و SEL للخط الأعلى بسعر 27،395 دولارًا. يضيف نظام الدفع الرباعي 1600 دولار أخرى إلى المحصلة النهائية. سيارة SEL AWD المحملة بالكامل مع حزمة Touring بقيمة 2100 دولار تتفوق على 32000 دولار.

إذن ، كيف يمكن مقارنة تسعير ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 بسيارات الدفع الرباعي المدمجة مثل كيا سيلتوس؟ كيا أقل تكلفة ، ولديها قدرة حصانية أكبر ، وجميع القطع باستثناء واحدة تأتي بشكل قياسي مع نظام الدفع الرباعي. تتطابق كيا سيلتوس أيضًا مع ضمان Eclipse Cross لمدة 10 سنوات / 100،000 ميل. عندما يتعلق الأمر بإعادة البيع ، فإن Eclipse Cross يتحرك للأعلى ، لكنه لا يزال متخلفًا كثيرًا عن Honda CR-V و Nissan Rogue و Subaru Crosstrek.

ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 من الداخل

يحصل إكليبس كروس 2022 على بعض التنقيحات الداخلية الطفيفة لتحسين كل من الوظائف والجاذبية المرئية. يبدأ في المقدمة حيث تحصل وحدة التحكم المنقحة على مساحة تخزين أكبر ، ويتم إضافة شاشة عرض جديدة مقاس 8 بوصات إلى أعلى لوحة القيادة. تم تحريك الشاشة للأمام ، مما يجعلها أقل امتدادًا لكل من الراكب والسائق.

يتم تقديم خيار جلوس جديد من الجلد الرمادي في خط SEL العلوي ، وتحصل جميع الطرازات على مزيد من اللمعان داخل المقصورة. مقاعد Eclipse Cross الأمامية مريحة وداعمة ، لكنها تفتقر إلى أي نوع من تعديل أسفل الظهر. في الخلف ، هناك نقص في مساحة الأرجل ، على الرغم من أن المقعد الخلفي ينزلق للأمام والخلف ، مما يساعد على توفير مساحة أكبر للركاب عندما لا تكون منطقة الحمولة قيد الاستخدام. عنبر الشحن ذو أبعاد مناسبة ، ولم نواجه أية مشكلات في ملاءمة المعدات والأمتعة في عطلة نهاية الأسبوع.