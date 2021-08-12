سيارات نظيفة بدون رش والممشى قليل بأرخص سعر .. هيونداي هوندا تويوتا وبي ام دبليو

سيارات نظيفة بدون رش والممشى قليل بأرخص سعر في حراج جدة، ونبدأ تقريرنا اليوم مباشرة مع سيارة هوندا سيتي موديل 2015 باللون الأبيض، بادي ورشة وكالة بحالة نظيفة جداً ومزودة بشاشة وسطية أندرويد، عدادها مسجل ممشى 42 ألف كيلو متر بنظام حركة أوتوماتيكي وبلغ سومها 33 ألف و 500 ريال. تتوفر أيضاً هيونداي توسان 4×4 موديل 2016 فئة فل كامل باللون النبيتي، محرك 2400 سي سي بادي ورشة وكالة بدون رش تماماً، تتميز بفتحة سقف بانوراما، شاشة وسطية، أوتو هولد، بريك إلكتروني، حساسات بالإضافة إلى داخلية مميزة باللون الأحمر العنابي، عداد السيارة مسجل ممشى 120 ألف كيلو متر بنظام حركة أوتوماتيكي، ومطلوب فيها 53 ألف ريال.

سيارات مستعملة نظيفة بدون رش حراج جدة

تتوفر هيونداي سوناتا مستعمل 2018 فئة ستاندر باللون الأبيض بدون رش، تتميز بجنوط وجناح خلفي مع شاشة وسطية وداخلية نظيفة جداً، ممشاها قليل لا يتجاوز 96 ألف كيلو متر بنظام حركة أوتوماتيك ومطلوب فيها 55 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا هايلوكس مستعمل موديل 2013 باللون الأبيض، بادي ورش وكالة بدون رش ولكن باب الصندوق تم تغييره وبقية السيارة ماكينة وقير وشاص على الشرط، ماكينة 4 سلندر 2700 سي سي بممشى 398 ألف كيلو متر ونظام حركة عادي.

تتوفر سيارة تويوتا هايلوكس ديزل مستعمل فئة GLX D4D SR5 موديل 2019 ، السيارة فور باي فور دبل فئة فل كامل بدون أي رش، عدادها مسجل ممشى 162 ألف كيلو متر بقير أوتوماتيك ومطلوب فيها 130 ألف ريال. كما تتوفر سيارة BMW 520 مستعمل باللون الأبيض، بادي صيانة ورش وكالة مع داخلية جلد باللون البيج، ممشاها 361 ألف كيلو متر وسعرها 65 ألف ريال، السيارة اقتصادية موفرة للبنزين بمحرك 4 سلندر توين تربو وتتميز بفتحة سقف.

حراج السيارات المستعملة

تتوفر كورولا مستعمل موديل 2007 باللون الأزرق الفاتح مع رش نظيف، ماكينة 1600 سي سي والعداد 444 ألف كيلو متر بقير عادي، تتميز بشاشة وسطية وتنجيد على التابلون وسعرها 15 ألف ريال. تتوفر سيارة هوندا سي ار في باللون الأزرق رش نظيف بدون حوادث، وهي جيب شبابية بمحرك 4 سلندر وتتميز بفتحة سقف، ممشى السيارة 348 ألف كيلو متر بقير أوتوماتيك ومطلوب فيها 17 ألف ريال قابل للتفاوض. كما تتوفر سيارة لكزس ES350 موديل 2013 باللون الأسود والواجهة معدلة لموديل 2018، تتميز بفتحة سقف عادي وشاشة وسطية ومقاعد جلد، ممشى السيارة 186 ألف كيلو متر بقير أوتوماتيك وبلغ سومها 55 ألف ريال.