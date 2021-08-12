تخفيض مذهل 27% على نيسان سنترا الاقتصادية أقوى منافس لهيونداي النترا

تخفيض مذهل 27% على نيسان سنترا 1.6L ستاندر موديل 2020 الاقتصادية أقوى منافس لهيونداي النترا، تعتبر سنترا أحد السيارات الاقتصادية العملية مع مواصفات رائعة مقدمة من نيسان، وهي سيارة سيدان متوسطة الحجم تأتي أكبر حجماً من نيسان صني وأصغر من ألتيما. وجدير بالذكر أن سنترا تنافس بشكل كبير تويوتا كورولا، هيونداي النترا، كيا سيراتو، هوندا سيفك وشانجان إيدو، لذا هيا بنا نتعرف معكم على مواصفات نيسان سنترا ستاندر 2020 الاقتصادية، وسعرها في السعودية بعد انخفاضه بشكل مذهل ليصل إلى 27%.

سعر ومواصفات نيسان سنترا 2020 فئة ستاندر

تتميز سنترا 2020 فئة ستاندر من نيسان بمحرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي بقوة 113 horse power، نظام القير أوتوماتيك CVT ونظام الدفع أمامي. وأُعلن أمس عن عرض تخفيض لسعر السيارة ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين بالرياض، حيث وصل سعر نيسان سنترا ستاندر2020 إلى 50 ألف و 600 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة بدلاً 69 ألف 289 ريال، السيارة موفرة للبنزين حيث أن كل لتر يمشيك 18.8 كيلو متر بتقييم ممتاز بلس، نوع البنزين 95 أو 91.

تم تجميع طراز سنترا 2020 من نيسان في تايلاند، ويتميز تصميمها الخارجي بشبك رائع من الكروم مع ديكور الليد وإضاءات هالوجين، بالإضافة إلى خط عريض من الكروم على شنطة السيارة الكهربائية المتسعة، مع جنوط حديد عملاقة مقاس 16 إنش ومقابض كروم للسيارة، يوجد بنيسان سنترا ستاندر 2020 إشارات جانبية على الرفرف وإضاءة خلفية LED في الزوايا، بالاضافة إلى عدد أربعة حساسات خلفية.

نيسان سنترا 1.6L ستاندر

تأتي السيارة من الداخل بلون مزيج بين البيج والرمادي مع تصميم داخلي أنيق ومساند قماش على الأبواب الداخلية، بالإضافة إلى مقاعد من الجلد الفاخر باللون البيج وفتحات تكييف على مقاعد الصف الثاني ولكنها تفتقر إلى المسند الوسطي، وذلك مع توافر مسند وسطي لمقاعد الصف الأول بالاضافة إلى حاملات أكواب. مقابض الأبواب الداخلية من الكروم مع فورميكا على الأبواب من الداخل والتابلون.

المرايات في نيسان سنترا ستاندر 2020 كهربائية والزجاج كهربائي، وتحتوي السيارة على منفذ CD ومنفذ للطاقة وأخر USB بالإضافة إلى مكيف يدوي أربعة سرعات، كما تتميز السيارة بمساحة تخزين مميزة أسفل المسند الوسطي لمقاعد الصف الأول، مع بيت نظارة للسائق وشماسة بها مرأة وإضاءات داخلية LED، تتميز السيارة بفرامل تأتي بتقنية EPS مع نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إير باج للسائق والراكب، وعدد خمس أحزمة أمان في نيسان سنترا 2020.