BMW  تعلن عن الطراز الجديد من سيارتها iX3

عبد الرحمن الحاج الخميس,12 آب (اغسطس) 2021 - 13:05
أعلنت BMW الألمانية رسمياً عن سياراتها طراز iX3 ، وأوضحت بي ام دبليو أن السيارة iX3 ستظهر لأول مرة على أرض الواقع في معرض ميونيخ للسيارات المقرر في شهر سبتمبر المقبل، وستتوفر السيارة في الأسواق الأوروبية بإصدارين.
BMW تعلن عن إصدارين من iX3
وظهرت السيارة خلال الكشف الرسمي لها بحزمة M الرياضية وأتت بواجهة أكثر شراسة وشبك أكبر ويُحاط الشبك بمصابيح أمامية ليد مع توفر مصابيح ليزر اختيارياً، ومصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد وجنوط مقاس 19 أو 20 بوصة بتصميم ديناميكي.
محرك سيارة iX3 2022
وتستمد السيارة iX3 قوتها من خلال محرك كهربائي مثبت في الخلف يولد قوة 282 حصان، وتصل السرعة القصوى المحددة إلكترونياً إلى 180 كلم/سا، وتحصل على نطاق كهربائي يصل إلى 460 كلم للشحنة الكاملة، كما يُمكن شحن البطارية بسرعة 150 كيلوواط، لتحصل على نطاق يبلغ 100 كلم بشحن لمدة 10 دقائق.
مقصورة iX3 2022 تأتى بأجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام ترفيهي أكبر مقاس 12.3 أو 12.5 بوصة، مع وحدة تحكم مركزية، بالإضافة إلى مقاعد رياضية قياسية جديدة.
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