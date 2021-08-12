أقوى عرض تقسيط سيارة لاندكروزر 2022 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر بأفل من 1000 ريال سعودي

عرض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر من عبد اللطيف جميل على 60 شهر بأفل من 1000 ريال سعودي، في هذه الفترة الحالية لا يتوقف الكثير من العائلات والأشخاص الذين يحبون السيارات في الحصول على سيارة متميزة وقوية، وتساعدهم في تحمل الأماكن الصعبة أثناء السفر، وعند البحث لن تجد أفضل من سيارة لاندكروزر الإصدار الجديد في عام 2022 ، كما أنها لا تتعرض لأي أعطال أو مشاكل في الطرقات، بالإضافة إلى ذلك متاحة على نظام التقسيط والقسط الشهري يكون مناسب للأسرة بشكل عام لذلك يمكنك ةن تمتلك هذه السيارة بسهولة، ودون أي تعقيدات وخاصه عند التعامل مع شركة عبد اللطيف جميل.

واهم ميزه يوفرها معرض عبد اللطيف جميل أنه يمكنك بأقل من 1000 ريال سعودي أن تحصل على

عرض تقسيط سيارة لاندكروزر من عبد اللطيف جميل على 60 شهر بأفل من 1000 ريال سعودي

هذه سيارة تويتا لاند كروزر بنظام التقسيط.

يكون متاح إلى مده تصل حوالي 60 شهر.

حيث إن العميل يقوم بتقسيط المبلغ الإجمالي وذلك بالإضافة إلى الضريبة والذي يصل إلى حوالي 47 ألف ريال سعودي.

ليكون في النهاية مبلغه تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر حوالي 396 ريال سعودي، ويقوم العميل بالتقسيط

هذه المبالغ على حوالي 60 شهر يدفع في الشهر الواحد حوالي 975 ريال.

ولكن مطلوب منه في البداية أن يدفع مبلغ حوالي 212 ألف ريال سعودي ولكن بعد الانتهاء من نظام تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر الذي يكون على 60 شهر يدفع حوالي 115 ريال سعودي.

الذي يكون على 60 شهر يدفع حوالي 115 ريال سعودي. وفي كل سنة يكون زيادة حوالي 14 %.

هذه السيارة تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها فريدة عن غيرها وكان من أهم المميزات:

أن المحرك بهذه السيارة سعته كبيرة تصل إلى حوالي 2700 سي سي، وبهذا يكون هذا المحرك من

أهم مميزات ومواصفات سيارة لاندكروزر:

أكبر المحركات التي تصل إلى حوالي 160 حصان.