ما هي تكلفة إنفينيتي QX55 سيارة 2022 Infiniti QX55 First الاحدث والاقوي حتي الان

مستوحاة من عدد كبير من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المدمجة ذات الأربعة أبواب والتي يتم تحويلها إلى تصميمات تشبه الكوبيه بسقف منحني حتى مؤخرتها (يتبادر إلى الذهن BMW X4 و Mercedes-Benz GLC Coupe) ، اتخذت إنفينيتي الأغطية من طراز جديد كليًا لعام 2022: QX55.

استنادًا إلى هيكل وحدة الهيكل في QX50 المجربة والحقيقية نسبيًا ، تستمد إنفينيتي QX55 2022 الجديدة كليًا إلهام التصميم من إنفينيتي FX منذ ما يقرب من 20 عامًا. في الوقت نفسه ، يعتمد QX55 على الطاقة المرئية الموجودة في QX50 الحالية ، والتي كانت جديدة لعام 2019. ومع ذلك ، يبدو أن QX55 يمثل خطوة كبيرة في الفخامة والتكنولوجيا.

ما هي تكلفة إنفينيتي QX55 سيارة 2022

يبدأ السعر في 2022 إنفينيتي QX55 من 46500 دولار لطراز Luxe AWD الأساسي. ارتقِ إلى طراز Essential AWD وتوقع أن تدفع 51،600 دولار. سيكلف الطراز الأعلى QX55 Sensory AWD المشترين 57،050 دولارًا. لا تشمل جميع الأسعار رسوم الوجهة بقيمة 1025 دولارًا.

قيادة 2022 إنفينيتي QX55 قد تبدو قيادة QX55 SUV وكأنها منطقة مألوفة. إذا كان الأمر كذلك ، فهناك سبب وجيه. تعمل هذه السيارة الرياضية على نفس بنية QX50. إنه هيكل دفع أمامي يستوعب الدفع الرباعي. بشكل عام ، تشعر عند ركوب QX55 بالراحة الكامله ، كما كنت تتوقع ، بل آمل ، في سيارة فاخرة للناس.

يبدو الوضع القياسي وكأنه إعداد رحلة برية رائعة. في الوضع الاقتصادي ، يصبح رسم خرائط دواسة الوقود بخيلًا جدًا ، ولكن في الرياضة ، يصبح سريعًا تمامًا. يمكنك أن تشعر بأن التعليق ثابت قليلاً. سيشعر السائقون حقًا بالفرق بين الأوضاع ، وهذا شيء رائع. ابحث عن النقاط العمياء حيث أن العمود C السميك يعيق الرؤية.

يبدو التوجيه القياسي خفيفًا لمن يبحث عن قطع قيادة رياضية حقيقية. ومع ذلك ، هناك إعدادات توجيه مختلفة. ديناميكية + شركة الأشياء. تعمل الفرامل بشكل جيد للغاية. حول المنعطفات ، تخفض القبضة الإضافية لنظام الدفع الرباعي القياسي الطاقة بثقة. ونصف قطر الدوران رائع. يبدو QX55 وكأنه يدور حول محوره المركزي.

المكان الذي نتوقع فيه أن QX55 يعاني أكثر من غيره هو قسم نظام الدفع. إذا واجهت إنفينيتي سيارات BMW ومرسيدس ، فإن محرك QX55 يفتقر إلى الأداء ، والصقل ، وحتى الأناقة التي يتمتع بها هؤلاء الرجال. حتى مع وجود مواد إضافية لتخميد الصوت ، يمكن أن تكون المقصورة عالية جدًا.

ومع ذلك ، فأنت تدفع أقل بكثير ، لذلك إذا كان التصميم الرياضي يمثل أولوية ، فإن إنفينيتي QX55 الجديدة هي خيار قوي. للحصول على تجربة قيادة رياضية أكثر صدقًا ، كان خيار نقل الحركة الآخر من إنفينيتي محل تقدير.