سيارة Bolt EV من شفروليه 2022 Chevrolet Bolt EUV شيفروليه بولت EUV

لطالما أحببنا سيارة Bolt EV من شفروليه ، ولكن كانت لدينا مشكلة واحدة: كان مقعدها الخلفي ضيقًا جدًا بالنسبة للبالغين. الآن ، على الرغم من الظهور الأول لسيارة شفروليه بولت EUV (مركبة كهربائية) 2022 ، فقد تغير ذلك. بفضل قاعدة العجلات التي تم تمديدها بمقدار 3 بوصات والطول الإجمالي بحوالي 6 بوصات ، فإن Bolt EUV الجديدة لا تزال صغيرة الحجم نسبيًا بخمسة أبواب هاتشباك ، لكنها تعالج ركاب المقعد الخلفي على مساحة 3 بوصات إضافية للأرجل.

شفروليه 2022 Chevrolet Bolt EUV

تعتمد 2022 Bolt EUV على نفس منصة Bolt EV (تمت مراجعتها في مكان آخر) ، ولديها نفس حزمة بطارية ليثيوم أيون بقوة 65 كيلو وات في الساعة ومحرك كهربائي بقوة 200 حصان. ولكن نظرًا لأنه أثقل بحوالي 90 رطلاً من بولت EV القياسية ، فقد انخفض مداها من 259 ميلاً إلى 247.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن سيارة Bolt EUV الجديدة هي أول سيارة شفروليه متوفرة مع Super Cruise ، وهو نظام القيادة المستقل اليدوي المرتبط عادةً بكاديلاك.

بينما نكافح قليلاً من أجل استدعاء سيارة هاتشباك صغيرة الحجم ذات الدفع الأمامي بأنها مركبة متعددة الاستخدامات ، يسعدنا أن نعلن أن شيفروليه قد قامت بتسعير سيارة 2022 Bolt EUV الجديدة بسعر 33000 دولار ، أي أقل بنحو 4500 دولار من سيارة بولت EV 2021.

تم تصنيع بولت EUV الجديد في نفس مصنع ميشيغان مثل بولت EV القياسي. وتشمل المنافسين هيونداي كونا إي في وكيا نيرو إي في ونيسان ليف.

أسعار شفروليه بولت 2022 EUV

سيُطرح موديل 2022 Chevy Bolt EUV للبيع هذا الصيف. يحتوي الطراز الأساسي ، Bolt EUV LT ، على سعر تجزئة مقترح من الشركة المصنعة (MSRP) يبلغ 33000 دولار ، بالإضافة إلى رسوم الوجهة 995 دولارًا. يبدأ عرض Bolt EUV Premiere المجهز بشكل أفضل ، مع Super Cruise ، بسعر 37500 دولار.

هناك أيضًا إصدار إطلاق خاص من 2022 Bolt EUV. مُجهزة بـ Super Cruise ، وفتحة سقف بانورامية ، وعجلات فريدة ، ومنفذ شحن مضاء ، ويبدأ سعر Launch Edition Bolt EUV من 42500 دولار. يتم أخذ الطلبات عبر الإنترنت الآن. بينما لا توجد حوافز فيدرالية مع Bolt EUV ، قد يتم تطبيق بعض الحوافز الحكومية أو المحلية.