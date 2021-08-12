أحدث سياره 2022 Acura MDX هذه السيارة الرياضية متعددة الأستخدامات الفاخرة للعام 2022

أحدث سياره 2022 Acura MDX كان MDX هي سياره موجودًه فعليا منذ عام 2001 ، وكانت هذه السيارة الرياضية كثيرة الاستخدامات من النوع الفاخرة المكونة من 3 صفوف. تم بيعها بشكل مكثف من لاكوار، خلال 14 عامًا من آخر 19 عامًا ، باعت Acura أكثر من 50000 MDXs سنويًا.

تكمن بعض العوائف في أن قطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخر المكون من 3 صفوف قد انتشر بسرعة كبيرة في الاعوام الأخيرة لدرجة أن Acura MDX بدأت تفقد بعض بريقها.

تم طرح السياره من طراز 2022 Acura MDX الجديد كليًا في ايامنا هذا للبيع في فبراير من عام 2021 ببعض الاسواق العالمية. ويطلق عليه Acura طرازًا رائدًا جديدًا ومسطير علي مستوي العالم ، يعتمد على هيكل الشاحنة الخفيفة الجديد كليا من سيارات هوندا. إنها أطول بنسبه قليله وأعرض قليلاً من MDX ، هيكلها قوي جدا من وحدة تعليق أمامية مزدوجة الذراع وخلفية متعددة الوصلات ، وكلاهما مثبت على إطارات فرعية قوية جدا . يستخدم الهيكل كمية كبيرة من المواد اللاصقة الهيكلية والفولاذية فائقة القوة ، بالإضافة إلى طبقات الألومنيوم الموفر للوزن والتي تم منها تصميم لغطاء المحرك ، والرفارف الأمامية للسياره 2022 Acura MDX ، وحوامل برج الصدمات الأمامية منها ، وعوارض الصدمات.

تفاصيل أحدث سياره 2022 Acura MDX

تحت غطاء سياره 2022 Acura MDX محرك السيارة مصنوع من الألمنيوم بالكامل محرك من نوع V6 يتميز بسعة 3.5 لتر يرسل 290 حصانًا إلى العجلات الأمامية الاربعة للسياره عبر ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بقوة 10 سرعات مع مجاديف تبديل حديث جدا. من بين التطويرات القوية المضافة للسياره الصغيرة مثل حوامل المحرك النشطة جدا ، كما يشمل المحرك سعة 3.5 لتر على نظام سحب حديث لتشغيلها بشكل أكثر هدوءًا.

هكذا يكون نظام الدفع الرباعي القوي جدا (SH-AWD) اختياريًا في الطراز الأساسي و MDX المزود بحزمة كامله من احدث التكنولوجيا. إنه قياسي بشكل كبير في طرازات A-Spec و Advance. يرسل نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) المتقدم ما يصل إلى 70 في المائة من القوة للخلف إذا لزم الأمر ، ويمكن للقوابض الموجودة في الترس التفاضلي الخلفي أن تخصص ما يصل إلى 100 في المائة من تلك القوة إلى أي من الجانبين إذا لزم الأمر. هذا يمكن السياره بتوجيه عزم الدوران بشكل كامل ، مما يعطي امكانية منع MDX من الدفع على نطاق واسع جدا في مختلف الزوايا. بالاضافة الي ذلك ، فإن أحدث طراز من SH-AWD لديه قدرة عزم دوران أكبر مع أداء أسرع بفارق كبير.