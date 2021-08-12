مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الفئة الجديدة تعرف على مميزاتها وسعرها الآن

مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ، شركة تويوتا اليابانية هي من أعرق الشركات في مجال السيارات ورائدة في المجال ومتربعة على العرش ، وقد تم تأكيد معلومات تشير إلى انه سيتم تقديم قطع غيار جديدة لطراز لاند كروزر 40 الكلاسيكية الشهيرة وسوف يتم الإعلان عنها قريباً وفي تلك المقالة نطلعك على كافة التفاصيل عزيزي القارئ فتابعونا.

مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

عربة لاند كروزر 40 التي تم إنتاجها في عام 1960 حتى عام 1984، ليتوقف الإنتاج من نسخ جديدة في معظم الدول ولكن تم استمرار بيع السيارة حتى عام 2001 في البرازيل.

كما أوضحت شركة تويوتا بأنها ستقدم قطع غيار (محددة) لطراز لاند كروزر 40 مثل:

المحرك.

أنبوب العادم.

بعض الأجزاء المهمة والحيوية الأخرى

مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 أنها تأتي بمحرك من 8 أسطوانات سعة 3.5 لترات يعطي المحرك قوة 409 أحصنة، وعزم دوران يبلغ 649 نيوتن/متر

أنها تأتي بمحرك من 8 أسطوانات سعة 3.5 لترات وزودت السيارة الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات بتقنية Direct Shift ويعطي بذلك أداء أكثر فاعلية وكفاءة على الطرق الوعرة



تقدم تويوتا في نسخة 2022 من لاندكروزر عربة أخف وزناً وسلسة على الطريق فقل وزن السيارة حوالي 200 كيلو جرام بالمقارنة بطرازها السابق ليصل الوزن إلى 2.619 كغم.

وتتميز السيارة بنظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني مع خفض مركز الثقل. لذلك أصبح شبه مستحيل أن تنقلب السيارة ومع عملية توزيع الوزن تصل السيارة لأحسن الحالات.

أما بالنسبة لأبعاد السيارة طول السيارة 4.950 ملليمتر العرض 1.978 ملليمتر طول قاعدة العجلات 2.849 ملليمتر

ويتميز التصميم الجديد من لاندكروزر ببعض الملامح الجمالية التي تعطي فخامة وعملية للسيارة.

كما تتميز العربة بالشبكة الأمامية البارزة واستداراتها الرياضية وأقواس العجلات الظاهرة التي تساعد في إضفاء طابع القوة.

لا ننسى المصابيح الأمامية والخلفية فيساعد تصميمها الجديد على زيادة المفهوم الجمالي للسيارة فجاءت أعلى نسيباً عن الواجهة لكي لا تتلف بسهولة.



تويوتا لاندكروزر 2022 تضم شاشة كبيرة قياس 12 بوصة تعرض: اختصارات الراديو. الملاحة. الوسائط المتعددة. نظام المناخ.

وتحظى العربة بـ3 صفوف من المقاعد الواسعة والمُدفأة

بها صندوق خلفي متسع خاصةً مع نظام ثني المقاعد الخلفية

عجلة القيادة بها مزودة بأزرار للتحكم بمثبت السرعة والرادار والخروج عن مسارها.

محرك لاندكروزر الجديدةالتصميم الخارجي لسيارة تويوتا لاندكروزرسيارة تويوتا لاندكروزر من الداخلتويوتا لاندكروزر وتعديلاتها

من مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ان بها:

نظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو

EASYENTRY الذي هو الدخول والخروج السهل

بها مفتاح ذكي

تتميز بثلاث وضعيات للقيادة

بالعربة نظام تكييف لأربع مناطق بالسيارة مدعمة بنظام نانو EX

منفذين للـUSB ومدخلين للـAUX

مشغل DVD

بطاقة ذاكرة MemoryCard

نظام لمراقبة ضغط الهواء في الإطار

فرامل لمنع الانغلاق وتقنية دعم المكابح والتحكم في الانزلاق

بها نظام الثبات الإلكتروني ESB

شركة تويوتا اهتمت بتقنيات السلامة بإضافة نظام الزحف ونظام القيادة في التضاريس المختلفة.

كما تم تحديث نظام تجنب الاصطدام (CAS) ليصبح قادر على اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات.

تويوتا طراز GXR L2 تبلغ 262.545 ريال سعودي.

تويوتا طراز GXR L3 موديل 2022 تبلغ 292445 ريال سعودي.

لاندكروزر طراز GXR L4 موديل 2022 تبلغ 304.405 ريال سعودي.

تويوتا طراز VX تبلغ 362.250 ريال سعودي.

تويوتا طراز VXR 2022 تبلغ 404.570 ريال سعودي.

السعر للعربة الجديدة

وفي النهاية نرجو أن تكون مقالة مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 قد نالت إعجابكم وكل عام وأنت بخير.