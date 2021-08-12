مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الفئة الجديدة تعرف على مميزاتها وسعرها الآن

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مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ، شركة تويوتا اليابانية هي من أعرق الشركات في مجال السيارات ورائدة في المجال ومتربعة على العرش ، وقد تم تأكيد معلومات تشير إلى انه سيتم تقديم قطع غيار جديدة لطراز لاند كروزر 40 الكلاسيكية الشهيرة وسوف يتم الإعلان عنها قريباً وفي تلك المقالة نطلعك على كافة التفاصيل عزيزي القارئ فتابعونا.مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022
عربة لاند كروزر 40 التي تم إنتاجها في عام 1960 حتى عام 1984، ليتوقف الإنتاج من نسخ جديدة في معظم الدول ولكن تم استمرار بيع السيارة حتى عام 2001 في البرازيل.
كما أوضحت شركة تويوتا بأنها ستقدم قطع غيار (محددة) لطراز لاند كروزر 40 مثل:
- المحرك.
- أنبوب العادم.
- بعض الأجزاء المهمة والحيوية الأخرى
- مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 أنها تأتي بمحرك من 8 أسطوانات سعة 3.5 لترات
- يعطي المحرك قوة 409 أحصنة، وعزم دوران يبلغ 649 نيوتن/متر
- وزودت السيارة الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات بتقنية Direct Shift
- ويعطي بذلك أداء أكثر فاعلية وكفاءة على الطرق الوعرة
- تقدم تويوتا في نسخة 2022 من لاندكروزر عربة أخف وزناً وسلسة على الطريق
- فقل وزن السيارة حوالي 200 كيلو جرام بالمقارنة بطرازها السابق ليصل الوزن إلى 2.619 كغم.
- وتتميز السيارة بنظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني مع خفض مركز الثقل.
- لذلك أصبح شبه مستحيل أن تنقلب السيارة ومع عملية توزيع الوزن تصل السيارة لأحسن الحالات.
- أما بالنسبة لأبعاد السيارة
- طول السيارة 4.950 ملليمتر
- العرض 1.978 ملليمتر
- طول قاعدة العجلات 2.849 ملليمتر
- ويتميز التصميم الجديد من لاندكروزر ببعض الملامح الجمالية التي تعطي فخامة وعملية للسيارة.
- كما تتميز العربة بالشبكة الأمامية البارزة واستداراتها الرياضية وأقواس العجلات الظاهرة التي تساعد في إضفاء طابع القوة.
- لا ننسى المصابيح الأمامية والخلفية
- فيساعد تصميمها الجديد على زيادة المفهوم الجمالي للسيارة فجاءت أعلى نسيباً عن الواجهة لكي لا تتلف بسهولة.
- تويوتا لاندكروزر 2022 تضم شاشة كبيرة قياس 12 بوصة تعرض:
- اختصارات الراديو.
- الملاحة.
- الوسائط المتعددة.
- نظام المناخ.
- وتحظى العربة بـ3 صفوف من المقاعد الواسعة والمُدفأة
- بها صندوق خلفي متسع خاصةً مع نظام ثني المقاعد الخلفية
- عجلة القيادة بها مزودة بأزرار للتحكم بمثبت السرعة والرادار والخروج عن مسارها.
من مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ان بها:
- نظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو
- EASYENTRY الذي هو الدخول والخروج السهل
- بها مفتاح ذكي
- تتميز بثلاث وضعيات للقيادة
- بالعربة نظام تكييف لأربع مناطق بالسيارة مدعمة بنظام نانو EX
- منفذين للـUSB ومدخلين للـAUX
- مشغل DVD
- بطاقة ذاكرة MemoryCard
- نظام لمراقبة ضغط الهواء في الإطار
- فرامل لمنع الانغلاق وتقنية دعم المكابح والتحكم في الانزلاق
- بها نظام الثبات الإلكتروني ESB
- شركة تويوتا اهتمت بتقنيات السلامة بإضافة نظام الزحف ونظام القيادة في التضاريس المختلفة.
- كما تم تحديث نظام تجنب الاصطدام (CAS) ليصبح قادر على اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات.
- تويوتا طراز GXR L2 تبلغ 262.545 ريال سعودي.
- تويوتا طراز GXR L3 موديل 2022 تبلغ 292445 ريال سعودي.
- لاندكروزر طراز GXR L4 موديل 2022 تبلغ 304.405 ريال سعودي.
- تويوتا طراز VX تبلغ 362.250 ريال سعودي.
- تويوتا طراز VXR 2022 تبلغ 404.570 ريال سعودي.
وفي النهاية نرجو أن تكون مقالة مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 قد نالت إعجابكم وكل عام وأنت بخير.
الوسوم
مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ، شركة تويوتا اليابانية هي من أعرق الشركات في مجال السيارات ورائدة في المجال ومتربعة على العرش ، وقد تم تأكيد معلومات تشير إلى انه سيتم تقديم قطع غيار جديدة لطراز لاند كروزر 40 الكلاسيكية الشهيرة وسوف يتم الإعلان عنها قريباً وفي تلك المقالة نطلعك على كافة التفاصيل عزيزي القارئ فتابعونا.مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022
عربة لاند كروزر 40 التي تم إنتاجها في عام 1960 حتى عام 1984، ليتوقف الإنتاج من نسخ جديدة في معظم الدول ولكن تم استمرار بيع السيارة حتى عام 2001 في البرازيل.
كما أوضحت شركة تويوتا بأنها ستقدم قطع غيار (محددة) لطراز لاند كروزر 40 مثل:
- المحرك.
- أنبوب العادم.
- بعض الأجزاء المهمة والحيوية الأخرى
- مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 أنها تأتي بمحرك من 8 أسطوانات سعة 3.5 لترات
- يعطي المحرك قوة 409 أحصنة، وعزم دوران يبلغ 649 نيوتن/متر
- وزودت السيارة الجديدة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات بتقنية Direct Shift
- ويعطي بذلك أداء أكثر فاعلية وكفاءة على الطرق الوعرة
- تقدم تويوتا في نسخة 2022 من لاندكروزر عربة أخف وزناً وسلسة على الطريق
- فقل وزن السيارة حوالي 200 كيلو جرام بالمقارنة بطرازها السابق ليصل الوزن إلى 2.619 كغم.
- وتتميز السيارة بنظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني مع خفض مركز الثقل.
- لذلك أصبح شبه مستحيل أن تنقلب السيارة ومع عملية توزيع الوزن تصل السيارة لأحسن الحالات.
- أما بالنسبة لأبعاد السيارة
- طول السيارة 4.950 ملليمتر
- العرض 1.978 ملليمتر
- طول قاعدة العجلات 2.849 ملليمتر
- ويتميز التصميم الجديد من لاندكروزر ببعض الملامح الجمالية التي تعطي فخامة وعملية للسيارة.
- كما تتميز العربة بالشبكة الأمامية البارزة واستداراتها الرياضية وأقواس العجلات الظاهرة التي تساعد في إضفاء طابع القوة.
- لا ننسى المصابيح الأمامية والخلفية
- فيساعد تصميمها الجديد على زيادة المفهوم الجمالي للسيارة فجاءت أعلى نسيباً عن الواجهة لكي لا تتلف بسهولة.
- تويوتا لاندكروزر 2022 تضم شاشة كبيرة قياس 12 بوصة تعرض:
- اختصارات الراديو.
- الملاحة.
- الوسائط المتعددة.
- نظام المناخ.
- وتحظى العربة بـ3 صفوف من المقاعد الواسعة والمُدفأة
- بها صندوق خلفي متسع خاصةً مع نظام ثني المقاعد الخلفية
- عجلة القيادة بها مزودة بأزرار للتحكم بمثبت السرعة والرادار والخروج عن مسارها.
من مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ان بها:
- نظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو
- EASYENTRY الذي هو الدخول والخروج السهل
- بها مفتاح ذكي
- تتميز بثلاث وضعيات للقيادة
- بالعربة نظام تكييف لأربع مناطق بالسيارة مدعمة بنظام نانو EX
- منفذين للـUSB ومدخلين للـAUX
- مشغل DVD
- بطاقة ذاكرة MemoryCard
- نظام لمراقبة ضغط الهواء في الإطار
- فرامل لمنع الانغلاق وتقنية دعم المكابح والتحكم في الانزلاق
- بها نظام الثبات الإلكتروني ESB
- شركة تويوتا اهتمت بتقنيات السلامة بإضافة نظام الزحف ونظام القيادة في التضاريس المختلفة.
- كما تم تحديث نظام تجنب الاصطدام (CAS) ليصبح قادر على اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات.
- تويوتا طراز GXR L2 تبلغ 262.545 ريال سعودي.
- تويوتا طراز GXR L3 موديل 2022 تبلغ 292445 ريال سعودي.
- لاندكروزر طراز GXR L4 موديل 2022 تبلغ 304.405 ريال سعودي.
- تويوتا طراز VX تبلغ 362.250 ريال سعودي.
- تويوتا طراز VXR 2022 تبلغ 404.570 ريال سعودي.
وفي النهاية نرجو أن تكون مقالة مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 قد نالت إعجابكم وكل عام وأنت بخير.
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