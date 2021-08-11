سيارات مستعملة نظيفة بسعر الجوال تبدأ من 3 ألاف فقط .. شيفروليه تويوتا وهيونداي

سيارات مستعملة نظيفة بسعر الجوال تبدأ من 3 ألاف فقط في حراج جدة للسيارات، السيارة الأولى في تقريرنا اليوم هي شيفروليه أوبترا موديل 2009، اللون فضي والبادي نظيف بجير أوتوماتيك وقد وصل أعلى سوم إلى 3000 ريال. تتوفر كذلك سيارة تويوتا يارس موديل 2014، اللون أسود بحالة نظيفة ولكن بها دقة خفيفة في الباب الخلفي جهة اليمين، الجير أوتوماتيك والممشى 190 ألف كيلو متر ووصل السوم الأعلى للسيارة إلى 13 ألف ريال. تواجدت اليوم أيضاً كورولا 2014 بيضاء أوتوماتيك بها حكة بسيطة أسفل الباب الخلفي الأيسر، ممشى السيارة 151 ألف كم ووصل سومها إلى 12 ألف ريال

سيارات هيونداي مستعمل حراج جدة

تواجدت اليوم هيونداي أكسنت مستعمل موديل 2010 بسعر ثمانية آلاف ريال فقط، اللون الأسود والجير عادي بممشى يبلغ 300 ألف كيلو متر، السيارة بدون مكيف حيث يحتاج فقط إلى كمبروسور والبادي نظيف. كما تتوفر سيارة هيونداي تاكسون الرياضية الرائعة موديل 2014، اللون فضي مع رش على نظافة بدون حوادث، الجير أوتوماتيك بممشى بلغ 247 ألف كيلو متر، تتميز بكاميرا خلفية في المرآة وإمكانية التحكم عبر المقود ولكن بدون مثبت سرعة، وصل أعلى سوم للسيارة إلى 26500 ريال وصاحبها يطلب 28 ألف ريال.

سيارات تويوتا مستعمل نظيف

تتوفر أيضاً العملاقة تويوتا فورتشنر 4×4 موديل 2007 فئة SR5، اللون أبيض وبها رش نظيف على الزاوية الأمامية الخارجية فقط ودقة في الزاوية الخلفية اليسرى، الماكينة 4 سلندر والجير أوتوماتيك بممشى 400 ألف كيلو متر، وصل أعلى سوم إلى 27 ألف ريال وصاحبها يطلب 30 ألف ريال.توفرت أيضاً تويوتا يارس موديل 2017، اللون الأبيض رش نظيف جدا بدون حوادث والممشى 140 ألف كيلو متر بجير أوتوماتيك، وصل أعلى سوم إلى 24 ألف ريال وصاحبها يطلب 27 ألف.

توفرت سيارة دودج اس ار تي 8 392 هيمي موديل 2013، اللون الأسود بدون رش مع فتحة سقف وكربو فايبر على الكبوت مع داخلية حمراء وشاشة، السيارة بحالة ممتازة نظيفة جداً بممشى 260 ألف كم وجير أوتوماتيك والسعر المطلوب 60 ألف ريال. كما تتوفر سيارة نيسان صني مستعمل موديل 2018 اقتصادية بصرفية وقود 16.6 كم لكل لتر، اللون أبيض مع رش نظيف لرفرفين أماميين فقط والمكيف يعمل بكفاءة، ممشى السيارة 98 ألف كم بجير أوتوماتيك وصاحبها يطلب 25 ألف ريال قابل للتفاوض.