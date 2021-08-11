خفض 15 % على تويوتا لاندكروزر GXR2 2021 بنزين V6 بلس بمواصفات رائعة وسعر متناول

خفض % 15 على تويوتا لاندكروزر GXR2 2021 بنزين V6 بلس بمواصفات رائعة وسعر في المتناول، إذا كنت تبحث عن سيارة إقتصادية وأرخص فئاتها، إلى جانب الفخامة والمواصفات، فإن GXR2 2021 بنزين V6 بلس هي الإختيار الأمثل لك، حيث أنها تتُعتبر الفئة التي تجمع بين جميع المزايا من ناحية السعر والمواصفات الداخلية والخارجية من لاندكروزر، نقدم لكم اليوم خفض هائل على تلك السيارة المميزة، خفض % 15 على تويوتا لاندكروزر GXR2 2021 بنزين V6 بلس بمواصفات رائعة وسعر في المتناول.

خفض % 15على لاندكروزر GXR2 2021

فئة GXR 2 PLUS التي تقدمها تويوتا في إصدار لاندكروزر، تتميز أنها تجمع بين كونها اقتصادية وأرخص فئاتها إلى جانب المواصفات الرائعة، نقدم لكم اليوم عرض معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بالرياض، على تخفيض سيارة تويوتا لاندكروزر GXR2 2021 بنزين V6 بلس، متوفر الآن بسعر 232 ألف و 300 ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 272 ألف و 435 ريال بخفض يتجاوز الـ 15 %.

مواصفات لاندكروزر GXR2 2021 بلس

تتميز السيارة بمحرك 6 سلندر 4000 سي سي، قير اوتوماتيك و نظام الدفع رباعي، مع اختلافات في هيئة الشبك الأمامي، بالإضافة إلى إضاءات بالكامل LED مع إضاءات عالية ومنخفضة وكشافات ضباب، كما تتميز تويوتا لاندكروزر GXR2 2021 بنزين V6 بلس بشبك مزيج بين الأسود والكروم فخم جداً يسيطر عليه الكروم، مع حساسات أمامية للسيارة، وإضاءات مكان الأقدام للتعامل في الظلام، وجنوط لاندكروزر الألومنيوم المعروفة بالإضافة إلى شنطة كهربائية.

تتميز السيارة إشارة انعطاف على المرايا الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي، و مقابض الابواب الخارجية بلون الهيكل لسيارة تويوتا لاندكروزر GXR2 2021 بنزين V6 بلس ، مع جناح خلفي وعوارض سقف كروم وأربعة حساسات على الصدام الخلفي مع وجود كشافات الضباب في الزوايا، وإضاءة خلفية بالكامل LED مع كاميرا خلفية.

داخلية لاندكروزر GXR2 2021 بلس

تصميم داخلي لم يختلف كثيرا عن 2020 مزيج بين البيج والأسود، مقاعد قماشية مخمل فاخرة مع مسند قماش للأبواب الداخلية، والتحكم الكهربائي في مقعد السائق، زجاج كهربائي أوتو لمسة واحدة، مع تحكم في التكييف وفتحات تكييف للصف الثاني ومنفذ للطاقة، بالإضافة إلى سلة خلف كرسي السائق والراكب، كما تتميز سيارة تويوتا لاندكروزر GXR2 2021 بنزين V6 بلس، فتحات التكييف في الأسفل والأعلى وإضاءات داخلية.

السيارة فل إير باج مع تأمين الزجاج والأبواب، تتميز السيارة بمثبت سرعة يتم التحكم فيه من خلال المقود، مع نظام الزحف و نظام تسهيل الانعطاف، كما تتميز السيارة بكاميرا خلفية يمكنك رؤيتها من خلال الشاشة الوسطية، تتميز السيارة بمدخل CD كما أنها تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، تكييف أوتو كما تتميز بثلاجة، يتم تشغيل السيارة عبر الزر، مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم مع فتحة سقف، بالإضافة إلى نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك، خفض % 15 على تويوتا لاندكروزر GXR2 2021 بنزين V6 بلس بمواصفات رائعة وسعر في المتناول.