فولكس فاغن تستعد لطرح ID.5 GTX كوبيه المميزة

تستعد أسواق السيارات العالمية، لمنافسة ألمانية جديدة في السيارات الفاخرة، حيث تستعد فولكس فاغن لطرح سيارة كوبيه مميزة جدا ومتطورة، ستنافس من خلالها سيارات مرسيدس وبي إم دبليو.

فولكس فاغن تنافس مرسيدس وبي إم بسيارة كوبيه

ووفقا لتقارير صحفية ستطرح فولكس فاغن سيارة ID.5 GTX بهيكل كوبيه انسيابي الشكل يشبه من حيث التصميم هياكل سيارات X6 الحديثة من بي إم دبليو، وجهز بمصابيح LED متطورة، وعجلات رياضية عريضة بمقاس 21 إنشا، وبنيت السيارة على منصات MEB التي كانت فولكس فاغن قد اختبرتها في سيارات ID.3 و ID.4 و ID.6 .

محرك سيارة فولكس فاغن ID.5 GTX

مقصورة السيارة تزينت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لخمسة ركاب، وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشات لمسية كبيرة، وأنظمة كهربائية متطورة للتحكم بوضعيات المقاعد وحراراتها، وستعمل السيارة بمحركات كهربائية بعزم 299 حصانا، وستحصل على بطاريات متطورة تكفيها لتقطع مسافة 497 كلم بالشحنة الواحدة، وفقا لوكالة روسيا اليوم.