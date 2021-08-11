تثبيت أسعار الوقود في السعودية لشهر أغسطس

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن أسعار البنزين المحدثة وفق المراجعة الدورية الشهرية التي يبدأ العمل بها من اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021.

أسعار الوقود في السعودية لشهر أغسطس

وأوضحت شركة أرامكو أن أسعار الوقود ستكون كما يلي:

بنزين 91 : 2.18 ريال لكل لتر بدون تغيير عن شهر يوليو.

بنزين 95 : 2.33 ريال لكل لتر بدون تغيير عن شهر يوليو.

الديزل : 0.52 ريال لكل لتر بدون تغيير عن يوليو.

الحد الأقصى لأسعار الوقود في السعودية

يشار هنا إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد وضعت حدا أقصى لأسعار الوقود بحيث لا يزيد بنزين 91 عن 2.18 ريال لكل لتر ولا يزيد بنزين 95 عن 2.33 ريال لكل لتر، وتتحمل الدولة أي زيادة عن ذلك.

ويعدُّ هذا التطبيق الرسمي لنظام المراجعة الدورية الشهري بدلاً من الربع سنوي، بحيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع التطبيق في صباح اليوم الحادي العشر.