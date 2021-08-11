اقوى عروض تقسيط تويوتا فروتشنر اقل من 1000 ريال بالسعودية بدون كفيل واطول فترة سداد

اقوى عروض تقسيط تويوتا فروتشنر بالسعودية ، تقدم تويوتا سيارة جديدة مواصفات ومميزات أكثر من رائعة تويوتا فروتشنر 2021 اليابانية الجديدة حيث يباع أول فئتها بسعر مميز 168.24ريال سعودي، ولكن يبلغ ثمن الفئة المتوسطة منها بالسوق السعودي 128.783 ريال، ويرغب الكثيرين في الحصول عليها والذي يمنعهم عدم القدرة على سداد حقها بالكامل ولكنهم يريدون توفير عروض تقسيط تساعدهم على أن يحصلوا على سيارة ببعض من تسهيلات السداد.

اقوى عروض تقسيط تويوتا فروتشنر بالسعودية

تتمتع هذه السيارة بمجموعة كبيرة وهامة جداً من المواصفات والمزايا الذي يصعب وجودها في أي نوع من السيارات الأخرى وأكثر ما يميزها التالي:

ارتفاع سيارة تويوتا فروتشنر عن الأرض حوالي 55 متر وهذا يعمل على عدم احتكاك السيارة بالمطبات التي تكون مرتفعة.

عن الأرض حوالي 55 متر وهذا يعمل على عدم احتكاك السيارة بالمطبات التي تكون مرتفعة. كول السيارة 5 متر وعرضها 1.90 سم أما بالنسبة إلى قاعدة العجلات تكون 22 لكي تتميز السيارة من داخلها بمساحة فاهرة وكبيرة.

تتمتع السيارة بمظهر أمامي فاخر فبها شبكة مصنوعة من الفولاذ والكروم باللون الأسود والفضي وفي وسطها علامة وشعار شركة تويوتا.

يوجد بها مصابيح أمامية بنظام الليد الليلي والنهاري مه وجود عدسات إضاءة منفصلة تعمل أوتوماتيك خلال التوجه لأي اتجاه.

متوفر في هذه السيارة مخارج خاصة للتهوية عبر شبكة أمامية على هيئة برواز علوي رفيع تم تصميمه من الكروم.

تتمتع السيارة بوجود فتحة سقف بطول السيارة تقوم بالعمل بنظام الليد.

تحتوي على إضاءة وعدسات خلفية تعمل أيضاً عن طريق نظام الليد وبها إضاءة انعكاس بالجهة السفلية.

لا يمكن أن يحصل العميل على أي عروض مثل الذي يقدمها بنك الراجحي لعملائه المميزين فدائماً يعمل لأجلهم ولأجل توفير أكبر قدر من الخدمات المالية التي تساعدهم في امتلاك العقارات والشقق والسيارات أيضا، ولكي يحصل العميل على عرض تقسيط سيارة تويوتا فروتشنز لابد من أن يوافق على شروط الراجحي التي تتمثل فيما يلي: