العرض الجبار.. تقسيط تويوتا لاند كروزر بـ700 ريال سعودي على 60 أشهر بالمملكة واماكن التقسيط الموفرة

تقسيط تويوتا لاند كروزر بـ700 ريال سعودي على 60 أشهر ب تعد سيارة تويوتا لاند كروزر من أفخم السيارات في العالم، والذي حققت اعلي نسبة مبيعات في العالم والوطن العربي ودول الخليج بشكل خاص منذ أن ظهرت أول فئة منها، وبدأت ظهور تويوتا لاند كروزر لأول مره في عام 1951، وانتشرت في معظم الأسواق وبدأ البحث عنها من قبل عشاق السيارات وحقتت اعلى نسب مبيعات في السوق الخليجي، وكانت تتميز بشكل ومواصفات رائعه، ومنذ فترة بسيطة تم نزول تويوتا الجديدة 2022، وهي الاحدث على الإطلاق الآن واليوم سوف نضع لكم طرق التقسيط لسيارة تويوتا لاند كروزر ب700 ريال سعودي على 60 شهر من عبد اللطيف جميل.

سيارة تويوتا الواعرة يوجد بها الكثير من المواصفات المميزة التي يبحث عنها الكثيرون ومنها كالتالي:-

تعمل السيارة بقوة 163 حصان مكونه من 6 سرعات مختلفة، كما يوجد بها نظام تعليق من الأمام والخلف.

خزان الوقود الخاص بالسيارة يسع 150 لتر.

طول السيارة حوالى 4995 مم ويكون عرضها 1558 مم والارتفاع حوالي 1890 مم وطول العجلات يأتي بحوالي 2790 مم كما يبلغ وزن السيارة حوالى 2.990 كجم.

يوجد الكثير من الطرق الميسرة للجميع لتقسيط السيارة عند عبد اللطيف جميل، يمكنك اختيار الفئة التى تريدها من السيارة والتوجه الى فروع عبد اللطيف جميل وتقسيطها على الفور فاليوم قد نعرض لكم طرق تقسيط تويوتا لاند كروزر 2021 ومواصفات التقسيط الخاصه بها.

يمكنك تقسيط السيارة على اطول فترة سداد وهي 60 شهر.

يكون الدفع القسط الشهري للسيار ة 700 ريال شهري.

الدفعه الاولي للسيارة قد تكون 58.483 ريال سعودي.

معدل النسبة السنوية للسيارة 16% ومعدل الاصدار 1،489.

الضريبة المضافة على السيارة 27،890 ريال سعودي.

السعر الاجمالي للسيارة قد يصل الى 220 ريال سعودي.

كما يمكنك تقسيط السيارة من مصرف الراجحي بدون دفعة اولي، مع قيمة القسط الشهري الى تصل الى 2.910 ريال سعودي وقد تصل القيمة الاخيرة من سعر السيارة حوالي 40% على حسب فئة وسعر السيارة، يمكنك التوجه الى اقرب فرح من مصرف الراجحي والاستعلام عن شروط التقسيط او التواصل مع البنك من خلال الانترنت عب ر موقع مصرف الراجحي للاستفسار اكثر.